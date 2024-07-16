В Україні пропонують підвищити штрафи в 360 разів за публічне прослуховування російської музики. Відповідальність за порушення будуть нести керівники закладів торгівлі, харчування та сфери послуг.

Про це йдеться в законопроєкті №9547, що передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі відповідний законопроєкт перебуває на розгляді в комітеті Верховної Ради, тоді як чинний штраф складає лише 70 гривень.

Законопроєкт пропонує значно підвищити штрафи за публічне прослуховування російської музики у громадських місцях, збільшивши їх з поточних 70 гривень до 5100-25500 гривень. Відповідальність за порушення нестимуть керівники закладів торгівлі, харчування та сфери послуг.

Згідно з новими пропозиціями, штрафи хочуть підвищити:

5100-8500 гривень (300-500 неоподатковуваних мінімумів) за перше порушення;

17000-25500 гривень за повторне порушення.

Законопроєкт також визначає підстави для накладення штрафу, до яких належать:

публічне виконання;

показ;

демонстрація;

сповіщення музичних фонограм, відеограм, кліпів та інших російських творів.

У пояснювальній записці до законопроєкту, ініційованого 16 депутатами та підтриманого мовним омбудсманом Тарасом Кременем, зазначено, що нинішні штрафи не є справедливими. Як приклад наведено інцидент у селі Погреби на Київщині у 2023 році, коли відвідувачка закладу зробила зауваження щодо російської музики в караоке, за що її виштовхали з приміщення.

Поліція склала протокол, який передбачав штраф для закладу від 17 до 170 грн. Це показує, що існуючі штрафи не є достатніми для запобігання подібним порушенням.

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