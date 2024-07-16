В коментарях під відео конфлікта більшість людей підтримали жінку, яка вимагала вимкнути російську пісню.

Одеса досі знаходиться в ладерах по порушення мовного закону. В цьому місті чи не щодня фіксують мовні скандали. Цього разу черговий мовний скандал стався на одеському пляжі. Жінки посварилися через пісні покійного соліста гурту “Ласковый май” Юрія Шатунова.

Відео облетіло низку Телеграм-каналів.

За відеоматеріалами видно, що конфлікт виник через вимогу україномовної відпочивальниці вимкнути "російську музику". Слухачі російської музики почали їй заперечувати, а одна з жінок запропонувала переглянути Конституцію і заявила, що прослуховування російської музики не є забороненим.

Також після того як їх попросили вимкнути російську музику, головна винуватця конфлікту заявила, що українська мова "як була, так і залишилася телячою".

"Що хочу те й слухаю. Це не ваш пляж. Почитайте Конституцію. Це не заборонено. А ще українська як була, так і залишилася телячою", - кричала жінка. Примітно, що захисниця російської попси розмовляла виключно російською мовою. А в самому кінці взагалі перейшла на матюки та послала іншу жінку.

За інформацією телеграм-каналів Одеси, на пляжі звучала музика від радянської групи "Ласковий май".

В коментарях під відео конфлікта більшість людей підтримали жінку, яка вимагала вимкнути російську пісню. Багато з них нагадали, що росія напала на Україну, тому російській культурі та мові тут не місце.

"Чекаємо відео з вибаченнями від цієї дури", "Ця дура забула, що росія нас убиває", "Навушники ніхто не скасовував, у чому проблема", "Українська мова дуже гарно і мелодійна", "Ображати мову, навіть якщо вона їй не рідна, і поводитися як бидло це так по-кацапськи", - писали в коментарях.

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