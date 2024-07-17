Сьогоднішній гороскоп Таро несе потужну енергію 17 липня.

Ось як вона вплине на кожен знак зодіаку.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденне ворожіння на картах Таро для знаку зодіаку на 17 липня

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Повішений, перевернута

Хто має час чекати, поки хтось сам зрозуміє, чого він хоче? Не в тебе, Овен. У тебе сьогодні дуже багато справ, і хоча ти хотів би працювати з партнером, він може бути не на тій самій хвилі, що й ти. Не дозволяй цьому перешкодити тобі рухатися далі. Не тримай образи, бо це ніколи нікому не приносить користі. Залиш їх вдома та йди за своїм.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Закохані, перевернута

Ну, Телець, ти перевірив воду і виявив, що твоє серце насправді там, де йому слід. Важко повірити, що трава не тільки не зеленіша на іншій стороні, але ти прийшов, щоб насолоджуватися своєю стороною галявини в коханні. Тобі подобається, де ти перебуваєш і хто знає? Можливо, ти зможеш побудувати добрі, щасливі стосунки з людиною, яка підкорила твоє серце.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Башта, перевернута

Уф. Це було близько, чи не так, Близнюки? Вас майже обдурили, але ви побачили ці червоні прапорці і миттю опинилися за дверима. Це добре почуття, коли ви починаєте грати і розумієте, що деякі битви ніколи не можуть бути виграні. Деяких людей ніколи не виправити. Ви не експерт, і кохання може зайти лише до певної межі. Краще відпустити стосунки, ніж втратити себе. Ви здобули уроки і стали набагато розумнішими, ніж будь-коли раніше.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Колесо Фортуни, перевернуте

Ви засвоїли, що єдиний спосіб отримати бажане в житті - це наполеглива праця. Успіх може прийти тільки до тих, кому пощастило і хто опинився в потрібному місці в потрібний час. Але цілком очевидно, що є гора, на яку вам потрібно піднятися, і єдиний спосіб дістатися іншої сторони — це вкласти час, енергію та зусилля. Вам, Раку, не будуть роздавати подарунки на срібних блюдечках. Ні. Ви маєте самі створювати своє майбутнє.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Імператриця, перевернута

Іноді вам просто потрібно дозволити комусь іншому вести вас. Ваш друг прийняв певні рішення, і, наскільки вам відомо, це не обернеться для нього добре, ви не можете змусити його побачити світло. Вони засліплені своїми емоціями, і єдиний спосіб їм навчитися — дозволити відносинам розвиватися до кінця. Ви можете бути підтримуючим другом і вухом, що вислуховує. Або ви можете нічого з цього не робити, а просто побажати їм всього найкращого і чекати на дзвінок, коли вони скажуть вам, що нарешті вирішили все скасувати.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Смерть, перевернута

Час розпочати все заново. Це дивне почуття, коли ти знаєш, що все, що ти думав, що в тебе буде, більше не є частиною свого життя. Дім, у якому ти думав, що житимеш, робота, яку ти думав, що в тебе буде, все змінилося. Одна невдача у майбутньому повела в іншому напрямку. Але це благословення для тебе. З правильним настроєм, енергією та зосередженістю ти зможеш відновитися і мати сильніше та краще майбутнє. Ти озирнешся назад і скажеш, що це було найкраще, що колись траплялося зі мною.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Ієрофант, перевернута

Важко, коли ви більше не почуваєтеся пов'язаним із політичною чи релігійною організацією, яку ви колись підтримували. Останнім часом ви можете боротися з тим фактом, що багато переконань чи дій не резонують з вашими особистими переконаннями. Тому вам потрібно буде прийняти рішення, чи усуньте ви чи ні, і це може означати також залишення декількох друзів позаду, або просто мовчання і плисти за течією, коли це доречно. Це важке рішення, але ви повинні слідувати своєму серцю.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Світ, перевернута

Виявляється, робота не коштувала своєї оплати. Ви усвідомили, що гучний титул та стресова робота насправді нічого вам не дають, а призводять до нещастя та горя. Ви готові знайти кар'єру, яка може бути не такою прибутковою, але дає вам сильне почуття задоволення та щастя. Ви можете вирішити піти у викладання, продажу або повернутися до школи, щоб стати перукарем. Все краще ніж те, де ви зараз, і ви готові до змін.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Путівник, перевернута

Ви любите свій час для себе, але останнім часом самотність призвела до того, що ви почуваєтеся сумно і трохи нудно морально. Настав час вийти та поспілкуватися. Вам потрібно бути поруч із людьми, які стимулюють ідеї та дають вам свіжий погляд. Ви знаєте, як бути душею компанії, Стрілець, і настав час повернутися на сцену.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Імператор, перевернута

Є кохання, а є контроль, і, можливо, ви трохи перейшли свої межі. Визнайте свою провину та загладьте свою провину. Життя занадто коротке, щоб боротися через речі, які в кінцевому підсумку не мають значення. Ніхто не має часу на дрібниці, особливо у вас, Кеп.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Верховна Жриця, перегорнута

Ви відкрили своє серце та дозволили своїм емоціям вільно текти, і тепер ви відчуваєте розчарування у своїх стосунках. Ви хотіли б, щоб ваш партнер був більш відкритим і побачив, як усе може бути чудово, якщо ви підете назустріч один одному. Ви можете відновити свої інтуїтивні здібності та випробувати почуття задоволення та емоційної ясності.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Зірка, перевернута

Відсутність відповіді на молитви не означає, що всесвіт не слухає, але це може означати, що те, чого ви бажаєте, не є ідеальним для вас зараз чи взагалі неправильно. Вірте, що речі, які відбуваються зараз, саме такі, якими вони мають бути.

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