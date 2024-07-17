Гороскоп на 17 липня для всіх знаків Зодіаку нам, можливо, доведеться зіткнутися з тим, хто, як ми відчуваємо, стримує нас, і битва може виявитися не такою чистою, як нам хотілося б.

Щоденний гороскоп на 17 липня, незважаючи на те, що шлях може вивести із конфлікту між двома сторонами, добрий компроміс рідко повністю задовольняє обидві сторони.

Овен

21 березня – 19 квітня

Поточні близькі стосунки можуть дати вам новий погляд на вашу родину походження. Динаміка влади, яку ви, можливо, просто приймали як належне, може здатися шокуючішою для того, хто не звик бачити її в дії, і він може так би мовити. Зверніть увагу на будь-який зворотний зв'язок, який ви отримуєте зараз, просто пам'ятайте, що джерело може мати власні упередження. Будьте відкриті для змін, але остерігайтеся обмінювати одні проблеми на інші.

Телець

20 квітня-20 травня

Деякі частини вашого погляду на світ можуть бути перевірені зараз, оскільки ви бачите, що те, що насправді працює у вашому безпосередньому оточенні, відрізняється від того, що передбачає ваша ідеологія. Визнати свою неправоту завжди важко, але ви можете почуватися менш соромно за себе, якщо зможете визнати, що ваші погляди були розумними в середовищі, яке існувало в той час, коли ви прийшли до них. Коли змінюється сам світ, нормально дозволяти собі також адаптуватись.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Ви можете відчувати себе заблокованим від просування до своїх фінансових цілей, і ви можете подумати, що це не ваша вина — може здатися, що на шляху стоїть хтось інший. Імпульсивний ризик, щоб просунутися вперед, може бути менш страшним, ніж пряма конфронтація із проблемною людиною. Хоча спроби покращити своє фінансове становище окремо від того, що заперечується, можуть вам допомогти, переконайтеся, що ваше бажання помститися не затьмарює ваш здоровий глузд. Не ставте на кін те, що ви не можете дозволити собі програти.

Рак

21 червня-22 липня

Той, кого вам справді потрібно відчитати, може здатися непроникним. Якщо протистояння їм занадто нервує, у вас може виникнути спокуса вигадати свій гнів на людях, з якими ви живете. Вам краще відкрити свою домашню команду про те, що вас обтяжує — в ідеалі, до того, як ви зірветесь. Вони можуть принаймні надати емоційну підтримку і підтвердити вашу правоту, щоб ви відчували себе менш самотніми. У найкращому разі вони навіть зможуть допомогти вам вирішити проблему.

Лев

23 липня – 22 серпня

Робота або інші обов'язки можуть здаватися обтяжливими сьогодні, і вам може здатися очевидним, що це викликано якоюсь токсичною динамікою, яка швидше ходить навшпиньки, ніж відкрито обговорюється. У вас є влада вирішити, чи хочете ви продовжувати ходити навшпиньки або ризикнути обговорити проблему. Хоча ви не можете гарантувати, що потрібна розмова буде комфортною, якщо ви вирішите її почати, ви вже знаєте, що вам некомфортно з тим, як справи зараз. Навряд чи справи будуть кращими, якщо хтось не займе позицію.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Ви можете опинитися у конфлікті з організацією, до якої належите у цей час. Незалежно від того, чи підштовхуєте ви їх до змін, чи вони підштовхують до змін вас, один із способів прорватися через плутанину може полягати в тому, щоб подивитися, яка сторона діє відповідно до заявлених цінностей організації. Що б ви не виявили, це також може бути чудовою можливістю для вас зрозуміти, чи дотримуєтесь цих цінностей самі. Якщо ви віддалилися один від одного, визнання реальності ваших відмінностей може бути найкращою політикою.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Куди б ви не пішли, вдома чи на роботі, сьогодні ви, мабуть, здається посередником. Якщо світ між двома ворогуючими сторонами залежить від вас, то принаймні є можливість попросити про деякі поступки заради власних інтересів. Хоча ви можете пишатися тим, що можете вирішувати проблеми решти, в довгостроковій перспективі вам може принести найбільшу користь виправлення декількох речей для себе, поки ви виправляєте все для інших. Бути таким уразливим може бути важко, але корисно.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Переконання, які дійсно мотивують деякі ваші погляди на світ, можуть стати очевидними сьогодні. Вони можуть виявитися не такими, як ви очікували, і ви можете відчути, що правда якимось чином змушує вас виглядати дріб'язковим або таким спокушеним, як вам би хотілося. Перш ніж судити себе занадто суворо, пам'ятайте, що якщо дії відповідно до вашої філософії призводять до позитивних результатів у реальному світі, то, можливо, вам не потрібно почуватися погано через те, що ви дійшли правильної відповіді з неправильних причин. Зосередьтеся на тому, що працює.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Хтось може намагатися змусити вас інвестувати у фінансову можливість, але ви можете бути підозрілі через причини, які ви не можете точно визначити. Хоча отримання всіх фактів, безумовно, важливо, ви можете не захотіти втручатися навіть якщо можна довести, що це у ваших інтересах. Вивчення того, як ваші колеги справлялися зі схожими ситуаціями, буде для вас пізнавальним, навіть якщо ви вирішите піти іншим шляхом або лише частково наслідуєте їх приклад.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Боротьба за владу може виплеснутися на поверхню у близьких відносинах сьогодні. Навіть якщо вашу поведінку можна об'єктивно описати як контролюючу, її коренем може бути обґрунтована потреба, яка, на вашу думку, не буде задоволена, якщо ви просто запитаєте про це іншу людину безпосередньо. Зовнішня авторитетна фігура може допомогти вам урегулювати цю суперечку. Можливо, вам буде важко визнати, що у вас є потреби, але така вразливість може допомогти вам повернути стосунки у потрібне русло.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Ви можете бути дійсно зосереджені на правильному способі виконання рутинних завдань сьогодні, але це може бути недостатньо для вас, щоб робити все правильно самому. Якщо ви розумієте, що ви критикуєте інших за дрібниці, вам, можливо, слід поглянути на те, чого ви сподіваєтеся досягти, намагаючись контролювати їхню техніку. Оцінка ваших прихованих намірів через призму вашого ширшого погляду на життя може допомогти вам знайти більш продуктивний спосіб задовольнити ваші глибші потреби.

Риби

19 лютого-20 березня

У спільноті, частиною якої ви є, справи можуть йти не так, як вам хотілося б, і це може спонукати вас нагадати їм про гроші або інші ресурси, які ви їм давали протягом тривалого часу. Це може принаймні викликати у вас образливу згоду на даний момент. Однак, якщо ви справді не на одній хвилі з цими людьми, вам, можливо, краще з'ясувати, як розплутати свої ресурси з їхніми ресурсами якнайшвидше. Таким чином, у вас буде більше свободи слідувати своїм шляхом у майбутньому.

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