Найближчим часом уряд розгляне і з високим ступенем ймовірності прийме в цілому законопроєкти № 11258 та № 11259, які стосуються податків.

Українцям хочуть відмінити частину податків. У найближчий час уряд України планує прийняти законопроекти, які передбачають звільнення від мита та ПДВ на імпорт електрогенераторного обладнання, устаткування для вітро- та сонячної генерації, акумуляторів, засобів для протимінної діяльності та протидії технічним розвідкам.

Голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народа") оголосив про намір уряду найближчим часом розглянути і, ймовірно, прийняти в цілому законопроекти № 11258 та № 11259.

Ці ініціативи передбачають надання пільг з мита та ПДВ на імпорт до України таких категорій обладнання:

електрогенераторного обладнання;

устаткування для вітро- та сонячної генерації;

акумуляторів (за винятком акумуляторів малої потужності);

засобів для протимінної діяльності;

устаткування для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

Законопроєкти передбачають тимчасове звільнення від оподаткування ПДВ та ввізного мита на обладнання, необхідне для будівництва та відновлення різних видів енергогенерації, таких як вітроелектростанції, сонячні електростанції, гідроелектростанції, теплові електростанції, газопоршневі та газотурбінні установки, а також накопичувачі електроенергії.

Ці пільги діятимуть протягом воєнного стану в Україні, але не пізніше 31 грудня 2025 року.

Пропонується тимчасово звільнити від оподаткування ПДВ та ввізного мита операції з імпорту товарів на митну територію України за умови укладення договорів купівлі-продажу між постачальниками товарів або послуг і суб'єктами господарювання, що мають ліцензії на певні види діяльності в ринку електричної енергії та природного газу.

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