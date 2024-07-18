Кожен городник, садовод і агроном знає, що боротися із білокрилкою дуже важко. У боротьбі з білокрилкою необхідно дотримуватись оптимальних строків посіву і посадки овочів, дистанції між рослинами, проводити підкормку, не забувати влаштовувати прополку.
У боротьбі з білокрилкою застосовують як хімічні і біологічні засоби, так і народні. Найкращий ефект народні засоби від білокрилки без хімії дають на невеликих ділянках.
Так, для того, щоб врятувати капусту від білокрилки можна зробити розчин з мила і води. Для цього необхідно 1 столову ложку рідкого мила поєднати із 2 склянками золи і додати 10 літрів води. Таким розчином капусту обприскують.
Народні засоби від білокрилки.
Також можна зробити розчин проти білокрилки зі 100 гр подрібненого часнику і 0,5 літрів води. Рідина повинна настоюватись 5-6 днів.
Ще один розчин проти білокрилки – 50 мл яблучного оцту, 30 гр мильної стружки і 50 мл яблучного оцту. Обробляють рослини від билокрилки таким розчином раз на тиждень.
У боротьбі з білокрилкою на капусті також допомогає часниковий настій. Потрібно подрібнити 10 головок часнику, помістити в каструлю і залити 5 літрами води. Після нетривалого настоювання ємність ставлять на плиту і варять дві години маленькому вогні.
Народні засоби від білокрилки.
Після вимкнення вогню відвар повинен ще постояти під кришкою ще кілька годин.
Часниковим настоєм обприскують капусту кожні 7 днів, але перед цим його необхідно процідити.
Останні новини України:
Це добриво допоможе врятувтаи огірки і помідори від спеки: всього три інгредієнти.
Ця проста хитрість врятує помідори від спеки: на відкритому грунті і в теплиці.
При першій появі білокрилки: експерти розповіли, чим обробити капусту.