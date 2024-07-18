Білокрилка любить тепло, вологу, швидко розмножується і здатна завдати непоправної шкоди капусті та іншим овочам, але ці прості засоби, які можна зробити власноруч, допоможуть впоратись зі шкідником.

Кожен городник, садовод і агроном знає, що боротися із білокрилкою дуже важко. У боротьбі з білокрилкою необхідно дотримуватись оптимальних строків посіву і посадки овочів, дистанції між рослинами, проводити підкормку, не забувати влаштовувати прополку.

У боротьбі з білокрилкою застосовують як хімічні і біологічні засоби, так і народні. Найкращий ефект народні засоби від білокрилки без хімії дають на невеликих ділянках.

Так, для того, щоб врятувати капусту від білокрилки можна зробити розчин з мила і води. Для цього необхідно 1 столову ложку рідкого мила поєднати із 2 склянками золи і додати 10 літрів води. Таким розчином капусту обприскують.

Народні засоби від білокрилки.

Також можна зробити розчин проти білокрилки зі 100 гр подрібненого часнику і 0,5 літрів води. Рідина повинна настоюватись 5-6 днів.

Ще один розчин проти білокрилки – 50 мл яблучного оцту, 30 гр мильної стружки і 50 мл яблучного оцту. Обробляють рослини від билокрилки таким розчином раз на тиждень.

У боротьбі з білокрилкою на капусті також допомогає часниковий настій. Потрібно подрібнити 10 головок часнику, помістити в каструлю і залити 5 літрами води. Після нетривалого настоювання ємність ставлять на плиту і варять дві години маленькому вогні.

Народні засоби від білокрилки.

Після вимкнення вогню відвар повинен ще постояти під кришкою ще кілька годин.

Часниковим настоєм обприскують капусту кожні 7 днів, але перед цим його необхідно процідити.

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