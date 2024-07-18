Гороскоп 18 липня для всіх знаків Зодіаку вже тут.

Дізнайтеся, що Всесвіт приготував для вас.



Овен

21 березня – 19 квітня

Сьогодні ви можете тримати руку на пульсі емоцій ваших близьких. Ви можете виявити, що ваші сімейні стосунки виглядають трохи інакше, ніж те, як люди уявляють середньостатистичну сім'ю. Не варто турбуватися про те, що хтось ще вважає вас дивним — зрештою, сім'я кожної людини хоч трохи відрізняється від норми. Не провокуйте судження, питаючи думку інших. Якщо ви слідуєте своєму серцю, ви навряд чи помилитеся.

Телець

20 квітня-20 травня

У цей час у розмови є великий продуктивний потенціал для вас, особливо віч-на-віч. Ви можете слухати іншу людину, щоб вона почувала себе почутою, і це, у свою чергу, робить її більш схильною розглядати вашу версію історії. Спроба діяти на основі ваших висновків може бути більшою, що розчаровує, оскільки вони можуть не відповідати тому, що хоче почути відповідна авторитетна фігура. Якщо ця людина не слухатиме відразу, зосередьтеся на зміцненні власного фундаменту, щоб ви могли спробувати ще раз в інший день.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Гроші можуть легко текти до вас у результаті вашої роботи в цей час. Складність може полягати в тому, що сама робота не відповідає вашому ідеалу того, що ви повинні робити зі своїм життям. Навіть якщо ви цінуєте свій поточний рівень фінансової безпеки, ви можете відчувати, що заслуговуєте на кар'єру з великим змістом або вищого соціального статусу. Обговорення своїх проблем з кимось іншим може допомогти вам знайти перспективу. До якого висновку ви не дійшли, приємно бути почутим!

Рак

21 червня-22 липня

Хоча ви можете висловити те, що дійсно приносить вам радість, насправді зробити це може бути іншою історією. Ви можете відчувати себе пов'язаними ситуацією, коли ви ділите гроші або майно з кимось ще, оскільки все, що ви задумали, може здатися надто ризикованим для колективного гаманця. Найкращим варіантом може стати зосередження на створенні власних ресурсів; це дасть вам більше свободи робити те, що ви хочете зі своїми активами.

Лев

23 липня – 22 серпня

Відпочинок може кликати вас, але хтось інший, мабуть, пред'являє конкуруючий попит на вашу увагу. Якщо ви відчуваєте, що просто не готові мати з ними справу, вам, можливо, слід наполягти, щоб зосередитися на собі. Ви можете накинутися, якщо не отримаєте необхідний вам час відпочинку, що зрештою викличе більше драми, ніж розчарування іншої людини на даний момент. Коли ви поважаєте власні потреби, у вас буде більше, щоб віддати іншим, коли ви будете готові.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Спілкування з друзями та знайомими може сьогодні проходити гладко для вас з погляду поширення корисної інформації та того, щоб люди відчували себе почутими. Однак, якщо над вами висять обов'язки, ви можете почуватися настільки винним через спілкування, що не зможете повною мірою їм насолодитися. Хоча ви можете думати, що це останнє, на що у вас є час, звернення до себе для роздумів про свої пріоритети може бути дуже корисним для вас. Радість може бути одним із таких пріоритетів.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Фінансова безпека може бути більш досяжною, ніж будь-коли, у міру того, як ваша кар'єра зростатиме до нових висот. З іншого боку, ви можете усвідомити, що цей успіх досягається ціною певного обмеження особистого самовираження. Очікувати, що всі ваші емоційні потреби будуть задоволені вашою роботою, для вас, ймовірно, нереально, тому не забувайте про своїх друзів, поки ви їдете ескалатором амбіцій. Вони все ще можуть приносити вам радість та свободу поза робочим часом.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Ваше філософське розуміння світу може бути поглиблене сьогодні, коли ви нарешті знайдете слова, щоб описати частину емоційного шуму фону, який ви тривалий час приймали як належне. Хоча це відкриття може бути спочатку захоплюючим, воно може стати обтяжливим, якщо результатом стане раптове, неминуче розуміння того, що у вашому житті не вистачає турботи. Тим не менш, визначення проблеми є першим кроком до її вирішення, і переживання навіть складних почуттів може стати ключем до розкриття вашої пристрасті.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Сьогодні, коли ви думаєте про таємниці буття, до вас можуть прийти глибокі прозріння. Не надто розчаровуйтеся, якщо ви спробуєте повідомити про свої відкриття оточуючим, але вони, схоже, не зрозуміють, що так ясно у вашій свідомості чи чому це важливо. Можливо, вам краще поки що обміркувати свої великі ідеї поодинці. Працюйте над тим, щоб включити їх у свій ширший погляд на світ, і в міру того, як ви це зробите, деталі можуть стати більш вагомими.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Ви можете пишатися своєю здатністю будувати відносини у своїй спільноті, але у вас може скластися враження, що люди хочуть бути поряд з вами лише через те, що ви можете дати їм у фінансовому плані. Перш ніж відкрити свій гаманець комусь ще в групі, переконайтеся, що вони теж мають шкуру в грі. Ви можете побачити цінність у зобов'язанні, яке справді поділяється, але почуття, що все залежить тільки від вас, швидше за все породить обурення.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Занурення в повсякденні деталі вашої роботи може допомогти вам озвучити ваші масштабніші амбіції, оскільки ви знайдете ясність щодо того, до чого у вас дійсно є талант. Відповідь може здивувати вас, і він може навіть кинути виклик тому, як ви бачите себе. Запитати у людини, якій ви довіряєте, її точку зору може бути корисною. Ваше здивування може виявитися чимось, що ви дізналися останнім, оскільки іноді речі, які ви сприймаєте як належне, здаються чудовими для інших.

Риби

19 лютого-20 березня

Сьогодні вільні мрії про те, щоб вписати у своє життя більше досліджень та пригод, можуть стати докладнішими. Можливо, ви зможете краще, ніж зазвичай, висловити те, що справді змусить ваше серце співати, навіть якщо думка про те, щоб щось зробити, все ще пригнічує. Хоча може бути важко визначити, що вас стримує, спробуйте зробити перші практичні кроки до того, що ви обмірковуєте. Це може принаймні показати вам, що вам потрібно вирішити рухатися далі.

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