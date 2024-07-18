Гороскоп на 18 июля для всех знаков Зодиака уже здесь.

Узнайте, что Вселенная приготовила для вас.



Овен

21 марта – 19 апреля

Сегодня вы можете держать руку на пульсе эмоций ваших близких. Вы можете обнаружить, что ваши семейные отношения выглядят немного иначе, чем то, как люди представляют себе среднестатистическую семью. Не стоит беспокоиться о том, что кто-то еще считает вас странным — в конце концов, семья каждого человека хотя бы немного отличается от нормы. Не провоцируйте суждение, спрашивая мнение других. Если вы следуете своему сердцу, вы вряд ли ошибетесь.

Телец

20 апреля-20 мая

В это время у разговора есть большой продуктивный потенциал для вас, особенно один на один. Вы можете слушать другого человека, чтобы он чувствовал себя услышанным, и это, в свою очередь, делает его более склонным рассматривать вашу версию истории. Попытка действовать на основе ваших выводов может быть более разочаровывающей, поскольку они могут не соответствовать тому, что хочет услышать соответствующая авторитетная фигура. Если этот человек не будет слушать сразу, сосредоточьтесь на укреплении собственного фундамента, чтобы вы могли попробовать еще раз в другой день.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Деньги могут легко течь к вам в результате вашей работы в это время. Сложность может заключаться в том, что сама работа не соответствует вашему идеалу того, что вы должны делать со своей жизнью. Даже если вы цените свой текущий уровень финансовой безопасности, вы можете чувствовать, что заслуживаете карьеры с большим смыслом или более высокого социального статуса. Обсуждение своих проблем с кем-то другим может помочь вам обрести перспективу. К какому бы выводу вы ни пришли, приятно быть услышанным!

Рак

21 июня-22 июля

Хотя вы можете выразить словами то, что действительно приносит вам радость, на самом деле сделать это может быть другой историей. Вы можете чувствовать себя связанными ситуацией, когда вы делите деньги или имущество с кем-то еще, поскольку все, что вы задумали, может показаться слишком рискованным для коллективного кошелька. Лучшим вариантом может стать сосредоточение на создании собственных ресурсов; это даст вам больше свободы делать то, что вы хотите со своими активами.

Лев

23 июля – 22 августа

Отдых может звать вас, но кто-то другой, вероятно, предъявляет конкурирующий спрос на ваше внимание. Если вы чувствуете, что просто не готовы иметь с ними дело, вам, возможно, следует настоять на том, чтобы сосредоточиться на себе. Вы можете наброситься, если не получите необходимое вам время отдыха, что в конечном итоге вызовет больше драмы, чем разочарование другого человека в данный момент. Когда вы уважаете свои собственные потребности, у вас будет больше, чтобы отдать другим, когда вы будете готовы.

Дева

23 августа – 22 сентября

Общение с друзьями и знакомыми может сегодня проходить гладко для вас с точки зрения распространения полезной информации и того, чтобы люди чувствовали себя услышанными. Однако, если над вами висят обязанности, вы можете чувствовать себя настолько виноватым из-за общения, что не сможете в полной мере им насладиться. Хотя вы можете думать, что это последнее, на что у вас есть время, обращение к себе для размышления о своих приоритетах может быть очень полезным для вас. Радость может быть одним из таких приоритетов.

Весы

23 сентября – 22 октября

Финансовая безопасность может казаться более достижимой, чем когда-либо, по мере того, как ваша карьера будет расти до новых высот. С другой стороны, вы можете осознать, что этот успех достигается ценой некоторого ограничения вашего личного самовыражения. Ожидать, что все ваши эмоциональные потребности будут удовлетворены вашей работой, для вас, вероятно, нереально, поэтому не забывайте о своих друзьях, пока вы едете по эскалатору амбиций. Они все еще могут приносить вам радость и свободу вне рабочего времени.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Ваше философское понимание мира может быть углублено сегодня, когда вы наконец найдете слова, чтобы описать часть эмоционального фонового шума, который вы долгое время принимали как должное. Хотя это открытие может быть поначалу захватывающим, оно может стать удручающим, если результатом станет внезапное, неизбежное понимание того, что в вашей жизни не хватает заботы. Тем не менее, определение проблемы является первым шагом к ее решению, и переживание даже сложных чувств может стать ключом к раскрытию вашей страсти.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сегодня, когда вы размышляете о тайнах бытия, к вам могут прийти глубокие прозрения. Не слишком разочаровывайтесь, если вы попытаетесь сообщить о своих открытиях окружающим, но они, похоже, не поймут, что так ясно в вашем сознании или почему это важно. Возможно, вам лучше пока обдумать свои большие идеи в одиночку. Работайте над тем, чтобы включить их в свой более широкий взгляд на мир, и по мере того, как вы это сделаете, детали могут стать более весомыми.

Козерог

22 декабря – 19 января

Вы можете гордиться своей способностью строить отношения в своем сообществе, но у вас может сложиться впечатление, что люди хотят быть рядом с вами только из-за того, что вы можете дать им в финансовом плане. Прежде чем открыть свой кошелек кому-либо еще в группе, убедитесь, что у них тоже есть шкура в игре. Вы можете увидеть ценность в обязательстве, которое действительно разделяется, но чувство, что все зависит только от вас, скорее всего, породит негодование.

Водолей

20 января – 18 февраля

Погружение в повседневные детали вашей работы может помочь вам озвучить ваши более масштабные амбиции, поскольку вы обретаете ясность относительно того, к чему у вас действительно есть талант. Ответ может вас удивить, и он может даже бросить вызов тому, как вы видите себя. Спросить у человека, которому вы доверяете, его точку зрения может быть полезно. Ваше удивление может оказаться чем-то, что вы узнали последним, поскольку иногда вещи, которые вы принимаете как должное, кажутся замечательными для других.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня свободные мечты о том, чтобы вписать в свою жизнь больше исследований и приключений, могут стать более подробными. Возможно, вы сможете лучше, чем обычно, выразить то, что действительно заставит ваше сердце петь — даже если мысль о том, чтобы что-то сделать, все еще подавляет. Хотя может быть трудно точно определить, что вас сдерживает, попробуйте сделать первые практические шаги к тому, что вы обдумываете. Это может по крайней мере показать вам, что вам нужно решить, чтобы двигаться дальше.

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