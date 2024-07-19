Між відпочивальниками виник конфлікт, а коли жінка намагалось заспокоїти одесита — той її облаяв, адже вона спілкується українською.

Одеса продовжуэ бути в лыдерах за порушенням мовного законодавства. Притаманні Одесі мовні скандали, часто їх головними героями стають захисники російської мови. На днях на одному з міських пляжів Одеси сталась чергова сутичка з приводу мовного питання. Відео з конфліктом облетіло низку Телеграм-каналів.

Між відпочивальниками виник конфлікт, а коли жінка намагалось заспокоїти одесита — той її облаяв, адже вона спілкується українською.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, одесит прийшов на пляж зі своїм йоркширським тер'єром, коли на його собаку накинувся більший пес. Той почав лаятися та лякав своєю поведінкою дітей, що відпочивала на пляжі. Одна з жінок, що відпочивали поблизу, намагалася заспокоїти чоловіка, але почувши українську мову, він миттєво змінив свою поведінку.

"Вали туди, звідки приїхала, тварюка", — лаявся він. Коли чоловік зрозумів, що його записують на камеру, то одразу відвернувся в сторону та відійшов від жінки.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі патрульні проігнорували прохання покарати паркувальника, який відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Поліцейські вимагали від активіста надати законодавчі акти, що зобов'язують паркувальника спілкуватися українською. У поліції розпочали службове розслідування щодо цього інциденту.

Крім цього, в Одесі ресторан на "Ланжероні" опинився в центрі мовного скандалу. Гості закладу розважались під популярну російську музику, але після обговорення ситуації представниця ресторану вибачилася.

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Нагадаємо, в Одесі відвідувачка накинулася на дівчат за українську мову.

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