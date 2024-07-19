Експерт пояснив, що Держпродспоживслужба буде штрафувати українців, які порушать норми закону.

З 11 липня 2024 року в Україні набули чинності нові положення антитютюнового закону №1978-XI, що вводять обмеження на продаж певних сигарет та тютюнових виробів. Порушники, які наважаться продавати заборонені товари, ризикують отримати значні штрафи. Про це розповів адвокат Ігор Мунтяну.

Законом введені обмеження на продаж ароматизованих тютюнових виробів, зокрема: сигарет; тютюну для самокруток; електронних сигарет та рідин для електронних сигарет.

Крім того, змінилися вимоги до маркування упаковок тютюнових виробів, які дозволено продавати.

"Від 11 липня 2024 року всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння", – пояснив Ігор Мунтяну.

В Україні заборонено продаж тютюнових виробів, які:

мають викиди, що перевищують встановлені норми (нікотин - 1 мг, смоли - 10 мг, монооксиду вуглецю - 10 мг в одній сигареті);

містять кофеїн, таурин або інші стимулятори, пов'язані з енергією та життєвою силою;

включають добавки, що надають викидам кольоровість;

містять смако-ароматичні добавки;

мають фільтр, папір або капсулу з вмістом тютюну або нікотину.

Також заборонено продаж тютюну для перорального вживання.

Експерт зазначив, що Держпродспоживслужба накладатиме штрафи на продавців тютюнових виробів за порушення норм закону. За перше порушення штраф складе 20 000 гривень, а за повторне — вже 50 000 гривень.

Джерело: РБК.

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