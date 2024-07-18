Якщо законопроект буде ухвалено, військовий збір також почнуть сплачувати юридичні особи, які є платниками податку.

Кабінет Міністрів України готується затвердити законопроєкт про підвищення податків для подальшого розгляду у Верховній Раді. Зокрема, планується збільшити військовий збір з 1,5% до 5% та зобов'язати фізичних осіб-підприємців (ФОП) сплачувати його за різними ставками, залежно від групи. Остаточне рішення ухвалить парламент.

Про це повідомив нардеп від "Голосу", заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, опублікувавши відповідний проєкт.

Законопроєкт передбачає підвищення ставки військового збору до 5%. Наразі військовий збір у розмірі 1,5% сплачується лише з доходів фізичних осіб і додається до податку на доходи фізосіб (ПДФО).

Однак це планують змінити. Якщо законопроєкт буде ухвалено, військовий збір також почнуть платити юридичні особи, які є платниками податку на прибуток та єдиного податку на 3-й та 4-й групі, за ставкою 1% від доходу. Крім того, для фізичних осіб-підприємців також буде введено військовий збір.

Військовий збір також потрібно буде сплачувати фізичним і юридичним особам при купівлі банківських металів, і його ставка складе 5%.

Щодо фізичних осіб-підприємців (ФОП), для представників першої, другої та четвертої груп пропонується зобов'язати сплачувати військовий збір у розмірі 5% від двох мінімальних заробітних плат на місяць. На липень 2024 року це становитиме 800 грн.

Для ФОП третьої групи не буде встановлено фіксовану суму, їх планують зобов'язати сплачувати військовий збір у розмірі 1% від доходу. Це дасть бюджету 140 млрд грн.

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