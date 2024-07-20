До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 20 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 20 липня складено астрологами.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 20 липня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута

Тобі треба переосмислити речі, Овен. Іноді ти робиш поспішні висновки, але ти не зовсім маєш рацію.

Існує безліч факторів, які сприяють виникненню проблеми, і одним з них може бути те, що ви були занадто зайняті та втомилися, щоб бачити все, що відбувається. Перегляньте те, що, на вашу думку, сталося в цій ситуації.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Колісниця, перевернута

Вам не обов'язково вигравати кожну битву. Бувають моменти, коли найрозумніше скоротити свої втрати.

Чи не кожне завдання варто доводити до кінця. Ви повинні знати, чи варто те, що ви збираєтеся завершити, часу, який ви вкладаєте в нього, а якщо ні, то навіщо турбуватися?

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Місяць, перекинутий

Істина виходить на світ. Ти бачиш речі такими, якими вони є, і те, що ти не розумів або що було таємницею, раптово прояснюється для тебе.

Ви здатні скоригувати своє мислення та внести зміни, які ви зробили б раніше, але не мали всіх фактів.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Повішений, перевернута

Вам не потрібно чекати на дозвіл.

Ваше життя належить вам, і так, навіть якщо деякі з ваших виборів впливають на інших, це все одно ваше життя. Ви повинні взяти до уваги і себе.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Дурень

Тут багато рухомих частин, і вам не терпиться розпочати роботу.

Ви так довго трималися і хочете поквапитися, щоб наздогнати всіх інших.

Будьте обережні, щоб уникнути помилок, яких можна було б уникнути, якби ви витратили більше часу.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Трійка Кубків

Це час творчості та уяви. Деякі моменти дуже гарні, щоб витрачати їх марно.

Ви не хочете чекати на іншу можливість. Скористайтеся тим, що у вас зараз. Процес може бути брудним, але таким веселим.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Жезлів

Пейте свої цілі, мрії та шлях. Дбайте про все, що вам потрібно зробити, і не будьте суворими до себе, якщо не зробите все це відразу. У вас є час. Зробіть усе можливе.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Пентаклей, перевернута

Важливо краще дбати про себе.

Щодня вам доводиться робити багато справ, але якщо ви палити свічку з обох кінців, то ви видихнетеся ще до настання ночі.

Дайте собі темп. Невже все це потрібно зробити зараз? Подивіться, чи можуть деякі речі зачекати.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Помірність

Ви надто багато думаєте. Ви можете не знати, яким буде результат, але занепокоєння і постійні роздуми про одну і ту ж проблему можуть звести вас з розуму і змусити вас згаяти загальну картину.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернута

Настав час перебудовуватись. У вас багато справ, і вам потрібно думати у довгостроковій перспективі.

Не приймайте підхід пластиру до свого життя, коли вам дійсно потрібні ліки. Будьте готові почекати трохи довше, щоб мати те, що вам потрібно.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута

Останнім часом ваша інтуїція та інстинкти трохи збоять.

Можливо, ви дозволяєте надто багато людей говорити вам, що робити з вашим життям. Замість слухати друзів та інших людей, відстороніться. Намагайтеся почути голос свого серця.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернута

Візьміть на себе роль студента. Вам потрібно буде зрости до того, що ви намітили.

Ви відчуваєте, що повністю готові спробувати щось нове і більше, ніж ви робили раніше, але тепер вам потрібно заплатити внески, щоб мати можливість вчитися.

Останні новини України:

Карти Таро обіцяють серйозні невдачі цьому знаку Зодіаку: вже у липні.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.