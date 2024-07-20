Щоденний гороскоп на 20 липня, сьогодні наш настрій серйозний та задумливий.

Хоча ця енергія творча, вона відбувається таким чином, що прагне практичних та відчутних результатів. Згадка про те, як ми не завжди отримували необхідну турботу в дитинстві, може допомогти нам зробити революцію у мистецтві виховання.

Овен

21 березня – 19 квітня

Коли ви нарешті знайдете співтовариство, в якому ви почуваєтеся своїм, прийняття цієї безпеки може бути іноді складним, тому що рани, які ви затаїли в минулому, можуть вийти на поверхню. Тепер, однак, ви можете знайти філософську основу, в якій те, що ви страждали, має сенс. Якщо це втішає, ви можете бути готові оновити, що безпека означає для вас. Хоча безпека через матеріальні блага не обов'язково погана, розуміння ваших емоційних потреб може дати вам здоровіше ставлення до них.

Телець

20 квітня-20 травня

У цей час ви можете висловити свою правду зрозуміліше, ніж зазвичай. У вас навіть може виникнути спокуса поговорити про те, що справді турбує вас у авторитетній постаті у вашому житті. Проблема може бути набагато більшою, ніж людина, яка в даний момент є фокусом вашого розчарування, і збереження цієї перспективи в розумі може допомогти вам бути справедливим до цієї людини. На них також можуть негативно вплинути деякі з тих самих тисків, які тиснуть на вас.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Відносини, які ви формуєте з людьми у вашій ширшій соціальній мережі, можуть бути для вас цілющими в цей час, оскільки вони можуть забезпечити зв'язок, який живить як ваш інтелект, так і вашу душу. Однак більш рутинна сторона вашого життя може бути вашою власною. Наприклад, якщо останнім часом вас обтяжує грошове питання, рішення може бути таким самим простим, як згадати щось, що ви забули. Знайте, коли слід використовувати краудсорсинг, а коли довіряти власної інтуїції.

Рак

21 червня-22 липня

У вас може бути деяка двоїстість щодо того, чи підходить вам ваша робота. Роздуми про те, чому ви вирішили залишитися там досі, можуть допомогти вам прояснити, яким має бути ваш наступний крок. На щастя, ваше соціальне життя може бути більш явно задовольняє тим часом. Друг або знайомий може навіть надати вам нову професійну зачіпку, і ця можливість може коштувати скористатися нею. З іншого боку, ви можете почати цінувати те, що у вас вже є, якщо у вас виникне відчуття, що трава не зеленіша в іншому місці.

Лев

23 липня – 22 серпня

Хоча відданість партнерству будь-якого роду може змусити вас відчувати себе пов'язаним, це також може дати вам безпеку, щоб дійсно поринути у вирішення деяких з ваших глибших проблем. Вам може знадобитися робота над тим, щоб позбавитися від заборон, які походять від авторитетної фігури, яка справила руйнівний вплив раніше у вашому житті. Ця людина може жити більше у вашій свідомості, ніж у реальному світі зараз, тому зосередьтеся на реальності близьких зв'язків, які активні у вашому житті зараз.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Ваші зобов'язання перед сім'єю або будинком можуть бути великими, але навіть обтяжлива якість ваших обов'язків може дати вам почуття мети. Може навіть трохи страшно уявити, ким би ви були без цього. Навіть якщо ваші дружні стосунки та ваші інтелектуальні захоплення здаються менш цінними способами використання вашого часу, тому що ви не можете так легко побачити конкретні досягнення, вони можуть багато чого вам запропонувати зараз. Зробіть перерву, щоб задовольнити ці потреби, якщо ви можете.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Постійна відданість іншій людині, незалежно від типу відносин, може змусити вашу основну особистість здаватися серйознішою останнім часом. Навіть якщо ви неоднозначно ставитеся до цих змін у собі, якщо у вашому житті відбуваються потрясіння деінде, ви можете оцінити підтримку цієї людини у своєму кутку. Хоча динаміка відносин може пізніше стати більш розслабленою, зараз ви можете використати важку енергію зв'язку, щоб вести важливі розмови, які вам потрібні.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

У вас може виникнути спокуса пошукати винного, якщо розчарування на роботі досягне апогею; цей фокус може зупинитися на сім'ї, яку вам доводиться заробляти, щоб утримувати. Незалежно від того, чи є точним поглядом на вашу ситуацію, чи ні, вам, можливо, потрібно вийти за рамки образи, щоб ви могли отримати доступ до своєї здатності знайти творче рішення. Хороша розмова з кимось, хто не знаходиться у центрі драми, може допомогти вам побачити загальну картину.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Увага до деталей може розкрити вам сюрприз у фінансовому питанні. Хоча новини, мабуть, не погані, вам краще їх знати, ніж не знати. Ситуація може включати ресурси, якими ви ділитесь з кимось, але розмова з ними про це має пройти добре. З Місяцем у вашому знаку сьогодні ви маєте тверде почуття себе, тому ви можете чітко розповісти свою версію історії. Ви обидва можете виграти від дозволу.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Тепер ви можете по-новому усвідомити, як ваше виховання сформувало цінності, які скеровують ваше життя сьогодні. Можливо, збереження великого секрету було настільки важливим для динаміки вашої родини, що ви перетворили звичку ходити навколо нього навшпиньки. Однак нинішні близькі стосунки можуть допомогти вам оцінити, чи відповідають висновки, які ви зробили зі свого раннього досвіду, вашій нинішній ситуації. Ви можете шанувати силу свого молодого "я", а також адаптуватися до того, як змінилися часи.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Люди у вашій соціальній мережі можуть розраховувати на вас сьогодні, оскільки ви достатньо впевнені у собі, щоб надавати підтримку іншим. Деякі можуть бути особливо зацікавлені в тому, щоб дізнатися про ваш унікальний підхід до сімейної або сімейної ситуації. Ви багато чому навчилися з часом, і ви можете навіть не усвідомлювати, що стали експертом у тому, що ви робите регулярно. Можливо, дивно тепер думати про себе як про авторитет у цих галузях, але нічого не змінилося — ви просто стали більш обізнаними.

Риби

19 лютого-20 березня

Можливо, вам зараз подобається шокувати навколишніх захоплюючими історіями про себе. Ви навіть можете бути спроможні на справжню геніальність у тому сенсі, що щось складне виглядає легким. Хоча фундамент, на якому тримаються ваші вільні пригоди, може бути міцнішим, ніж здається, навіть ви можете не усвідомлювати всіх його деталей. Сьогодні, коли ваші амбіції гармонійно поєднуються з вашими глибинними цінностями, ви можете заглянути під капот і спробувати побачити, що рухає на вашому шляху. Це може призвести до тривалого прогресу.

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