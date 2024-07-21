До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 21 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 21 липня.

Нумерологія цього дня несе енергію числа життєвого шляху 6, Вихователя.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 21 липня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Паж Мечів

Ніколи не знаєш, що станеться на початку дня, але тобі, дорогий Овен, можливо, настав час отримати несподіване повідомлення.

Це може бути роботодавець, який готовий зробити вам пропозицію про роботу, або, можливо, ви отримаєте відповідь від людини, яка, на вашу думку, більше не захоче з вами розмовляти.

Тиша перерветься. Хороші новини вже в дорозі.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Шістка Меч, перевернута

Ви можете сказати лише певну кількість слів, але згодом ви зрозумієте, що саме ваше мовчання має вирішальне значення.

Любов може бути виражена через ваші тихі молитви. У вас може бути хтось, кому вам потрібно просто дозволити їм вчитися вчитися за їх власним графіком та досвідом.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута

Ви не просите багато чого, але те, чого ви хочете, ви дійсно хочете, Близнюки. Ви йдете кудись, Близнюки, і це не тому, що ви цього не заслуговуєте.

Навпаки, ви це заслужили. Ви починали скромно, а тепер швидко просуваєтеся кар'єрними сходами і потрапляєте туди, де ви і не мріяли.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Зірка, перевернута

Є час молитися, а час поспішати. Потрібно робити те, що має сенс і чекати, сподіваючись, що станеться щось чудове, не варіант.

Це ви повинні запустити процес. Всесвіт допоможе вам, як ви допоможете собі.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Вам починають відкриватися нові горизонти.

На вашому шляху багато можливостей, і ви можете навіть відчути себе пригніченим ними всіма. Ви переживаєте бенкет після голоду.

Розуму незбагненно, як лавина добра обрушується на тих, хто чекає, а ви чекаєте вже довгий час.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Верховна Жриця

Коли ви заглянете у своє серце, ви побачите те, що неможливо побачити очима.

Ваш дух уловлює речі, які виходять за межі відомого. Ви інтуїтивна істота за своєю природою, і замість того, щоб ігнорувати цю частину себе, спирайтеся на неї як на силу.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Жезлів

Бувають моменти, коли вам доводиться бути м'яким та ніжним, але коли це необхідно, ви зберігаєте жорсткий характер.

Ви часто виявляєте доброту, але зараз вам потрібно бути сильним заради себе та інших.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Помірність, перевернута

Добре, що ви нарешті дійшли до кінця. Тепер ви можете перестати турбуватися про речі, які ви не можете контролювати.

Вам не потрібно продовжувати крутити свої ментальні колеса для справ, які знаходяться поза вашим контролем. Зосередьте свою енергію на тому, що у ваших силах.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Пентаклеї

Щоб потрапити туди, куди ви хочете, потрібно ставити невеликі, досяжні цілі. Вам потрібно бути старанним та вдумливим.

Ретельно плануйте свої наступні кроки і шукайте нові способи творити чудеса, щоб те, що ви робите, відбувалося саме так, як вам заманеться.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Шістка Жезлів, перевернута

Вам потрібно відступити та не бути таким щедрим зі своїм часом. Час – обмежений ресурс.

Якщо ви постійно стаєте рупором для інших або дозволяєте людям висмоктувати з вас енергію, єдина людина, яку вам слід звинувачувати, коли ви втрачаєте свою смертоносність, це ви самі. Тож захищайте свою територію.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Трійка Пентаклею, перевернута

Ти не можеш зробити все сам. Тобі потрібно намагатись працювати з іншими, коли це можливо.

Делегуйте те, що ви не сильні. Дозвольте комусь іншому керувати у цій галузі. Поділіться своїми найбільшими талантами зі світом, і тоді ви станете відомі саме за ними.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклей

Керуйте своїми ресурсами. У вас є багато чудових речей, які ви можете запропонувати, але ви навіть не знаєте, наскільки ви чудові.

Погляньте на все, що ви є, та усвідомте, чого ви варті. Це важливо.

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