До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 22 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 22 липня.

Цього дня настане новий старт.

Нумерологія сьогодні несе енергію числа життєвого шляху 7, Шукача.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 22 липня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Смерть

Завершення. Це те, що вам потрібно, і швидше за все, ви цього хочете. Але ваше его загорнуте у світ «що якщо», і поки ви не зможете відокремити свою особистість від того, що, на вашу думку, має статися з тим, хто ви є, вам важко рухатися далі.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Трійка Мечів, перевернута

Було дуже боляче, коли ти відчував себе зайвим у групі, але зараз, коли ти відчував таку глибоку самотність, це давало тобі можливість обміркувати свої проблеми та вирішити їх. Справжнє приховане благословення.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Суд

Ви дуже розумні, і це часом було для вас як плюсом, так і мінусом.

Ви розумієте, чому все так, як є, але вас засмучує те, що інші цього не бачать. Одна річ — мати можливість діяти, і прямо зараз вам, можливо, доведеться зачекати.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклеї

Коли хочеш чогось досягти, це важко зробити без підтримки сім'ї та друзів.

Ви перебуваєте в ситуації, коли люди хочуть бачити результати, але ви можете не отримати їх все самостійно. Вам, можливо, доведеться запитати чи подивитися, як зробити цю ситуацію розумною для вас обох.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Мечів

Коли ви починаєте думати і занадто багато турбуватися, стає нелегко керувати своїми думками та почуттями.

Вони починають брати контроль над тобою, і тоді день зіпсований. Повертайся за кермо, Лео. Ти зможеш це зробити.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Туз Кубків

Ви прагнете влади, і є багато причин. Ви відчуваєте, що заслуговуєте на те, за чим прийшли. Вам треба бути терплячою, Діво. Ніхто не працює так старанно, як ви.

Ви прагнете бути найкращою людиною щодня. Це ваша гордість, і ніхто не зможе відібрати у вас вашої досконалості.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей

Зберіть все разом і сформулюйте план того, що ви сподіваєтеся зробити цього тижня. Ви літали за інерцією, але кілька хвилин, присвячених організації, підуть вам на користь і дозволять залишатися продуктивними і вільними від стресу.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

Перестань дозволяти своїм почуттям руйнувати твою радість. Ти пролив досить сліз, Скорпіоне. Коли справа доходить до сили, ти зробив усе.

Що вам потрібно зробити зараз, так це прийняти, що ви справжня людина зі справжніми почуттями. Ви можете не знати, як вирішити кожну проблему, але ви можете зробити своє життя кращим за допомогою самоконтролю.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Сімка Жезлів

Ти готовий розповісти світові все, що думаєш та відчуваєш. Ти більше не стримуватимешся.

Можливо, це не те, чого очікують від вас ваші друзі та сім'я, але це також не схоже на вас — тримати правду при собі, особливо коли ви вважаєте, що те, що ви повинні сказати, є важливим.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей

Життя минулого тижня було суцільним безладом, і ви не планували і не чекали на раптовий хаос. Але ви, Козеріг, гасите пожежі і намагаєтеся втриматися на вершині будь-якої бурі, з якою зіткнетеся.

Ваша ситуація може стати дорогою, тому не запихайте проблеми під килим, щоб ігнорувати їх. Будьте першим, хто візьме під контроль чи ініціює рішення. Ви почнете бачити, як все змінюється невдовзі після цього.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута

Ви більше не дозволяєте людям грати з емоціями. Настав час прийняти рішення та взяти під контроль свій час та енергію.

Ви віддали достатньо себе, і у вас немає причин віддавати більше, якщо ви цього не хочете.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Правосуддя

Деколи світ може бути холодним і жорстоким, але, Риби, вам потрібно вміти постояти за себе.

Справедливе ставлення – це не надто багато. Ви були більш ніж поблажливі і прихильні, і отримати рівень поваги, на який ви заслужили, — це правильно.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у відносинах, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.