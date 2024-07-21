За словами пасажирки, водій увімкнув у салоні російський шансон, а коли вона попросила вимкнути музику, він запитав, мовляв, а що не так?

У Києві сталася нова неприємна ситуація з працівником служби таксі. Водій, під час перевезення пасажирки, прослуховував російський шансон і в ході розмови висловив думку, що Крим ніколи не був частиною України, а "ми його просто отримали".

Про це на своїй сторінці й соцмережі Facebook повідомила мешканка столиці Галина Морар, яка їхала у цій машині.

"Ранок суботи. Їду в таксі Bolt проводити майстер-клас із родинами загиблих Героїв. З голови не йде вбивство Фаріон. Водій вмикає російський шансон. Прошу вимкнути. Він питає, а що не так. Починаю розуміти, що щось таки дійсно не так. На, здавалося б, просте запитання "Чий Крим" відповідає, що він ніколи не був українським, а "нам його просто дали"… Вийшла посеред дороги", – написала Морар.

На опублікованому відео можна побачити, як водій таксі, відповідаючи на питання про Крим, стверджує, що "ні, його дали у 1956 році. Його просто дали". Компанія Bolt уже встановлює обставини події.

Недавно в Києві таксист компанії Uklon відмовився чекати клієнтку з дитиною, від'їхавши до назначеного місця, а потім, коли жінка намагалась з'ясувати причину, обзивав її нецензурними словами. Водій опублікував відео в соціальних мережах, у якому використовував презирливий тон щодо української мови, якою спілкувалась киянка, назвавши її "жлобською".

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