Набув чинності закон №3039-IX про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів.

Українцям, які попри заборону використовують піротехніку під час війни, може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Так, використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4 забороняється.

Відповідно до статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму або правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях може мати наступні наслідки:

попередження;

або накладення штрафу на пересічних громадян у розмірі від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 85 до 255 гривень;

або накладення штрафу на посадових осіб та громадян (суб'єктів господарської діяльності) у розмірі від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 255 до 510 гривень.

Такі ж дії, вчинені повторно впродовж року, караються вдвічі підвищеними штрафами.

Крім того, у деяких випадках використання піротехніки може вважатися порушенням статті 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Це означає грубке порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом.

За це можна отримати такі покарання:

штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень),

пробаційний нагляд на строк до 5 років,

обмеження волі на строк до 5 років.

Якщо ті самі дії вчинені групою осіб, вони караються:

обмеженням волі на строк до 5 років,

позбавленням волі на строк до 4 років.

Джерело: РБК.

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