Водіям заборонено використовувати телефон без використання навушників під час керування транспортним засобом. За це порушення передбачено штраф, а в окремих випадках може бути навіть позбавлення водійських прав. Про це йдеться в Кодексу про адміністративні правопорушення.

За користування засобами зв’язку під час руху автотранспортними засобами, які не оснащені технічними пристроями для безрукавих комунікацій (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання невідкладних службових завдань), передбачений штраф згідно зі статтею 122 Кодексу про адміністративні правопорушення. Цей штраф становить 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень.

За аналогічне порушення, якщо воно спричинило створення аварійної ситуації і змусило інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів для забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, може бути застосовано такі покарання:

штраф у розмірі 85 неоподатковуваних мінімумів доходів, що становить 1 445 гривень;

позбавлення права керування транспортними засобами на строк від півроку до року.

У разі створення аварійної ситуації, складений поліцейськими протокол буде розглядатися судом.

Якщо ж постанову про штраф винесли поліцейські без створення аварійної ситуації, вона може бути оскаржена у судовому порядку. У такому випадку ключовими факторами стануть докази, які може представити поліцейський щодо вчинення правопорушення.

Зокрема, фото чи відеофіксація розмови по телефону без застосування навушників під час кермування автомобілем можуть служити доказами провини водія в таких ситуаціях.

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