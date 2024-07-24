До 5 серпня Венера буде перебувати у знаку Лев і цим періодом варто скористатися представникам всіх знаків Зодіаку, які прислухаються до гороскопів і віщування зірок.

Згідно з астрологічним прогнозом, Венера перебуває у знаку Лев з 11 липня до 5 серпня.

«Транзит Венери через знак Лева є періодом, коли енергії любові, краси та гармонії проявляються яскраво, драматично і з великим ентузіазмом. Дівчатам хочеться гарно виглядати і показувати свою красу», - розповіла про цей період професійний астролог Гарькава Наталія.

Астрологиня нагадала, що Лев – це знак Зодіаку, який асоціюється з творчістю, самовираженням, впевненістю та лідерством. А коли Венера проходить через цей знак, вона підсилює ці якості.

Під час транзиту Венери по знаку Лева астролог радить виражати свої почуття, не боятися показувати свої емоції та почуття.

«Це час для великих жестів і романтичних вчинків. Проводьте більше часу з близькими людьми, даруйте їм увагу та любов», - зазначила астролог ы експертки з гороскопів.

Гороскоп по 5 серпня.

Ще одна порада від гороскопу на період по 5 серпня – займатися творчими проєктами, відвідувати мистецькі заходи, виставки, концерти.

«Це допоможе вам зарядитися позитивною енергією», - каже пані Наталія.

Також, згідно з астрологічним прогнозом у цей період варто брати участь у суспільному житті, знайомитися з новими людьми, зустрічатися з друзями.

«Це допоможе вам відчути себе частиною спільноти», - пояснила астролог і експертка з гороскопів.

У період по 5 серпня необхідно також контролювати витрати, уникаючи імпульсивних покупок і плануючи фінансові затрати заздалегідь. Найкраще рішення – інвестувати в речі, які приносять радість і задоволення.

Крім того, в період по 5 серпня експертка з гороскопів радить представникам знаків Зодіаку попрацювати над самооцінкою, займатися саморозвитком.

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