До 5 августа Венера будет находиться в знаке Лев и этим периодом следует воспользоваться представителям всех знаков Зодиака, которые прислушиваются к гороскопам и предсказанию звезд.

Согласно астрологическому прогнозу, Венера находится в знаке Лев с 11 июля по 5 августа.

«Транзит Венеры через знак Льва является периодом, когда энергии любви, красоты и гармонии проявляются ярко, драматично и с большим энтузиазмом. Девушкам хочется хорошо выглядеть и показывать свою красоту», - рассказала об этом периоде профессиональный астролог Гарькова Наталья.

Астролог напомнила, что Лев – знак Зодиака, который ассоциируется с творчеством, самовыражением, уверенностью и лидерством. А когда Венера проходит через этот знак, она усиливает эти качества.

При транзите Венеры по знаку Льва астролог советует выражать свои чувства, не бояться показывать свои эмоции и чувства.

«Это время для больших жестов и романтических поступков. Проводите больше времени с близкими людьми, извините их за внимание и любовь», - отметила астролог и эксперт по гороскопам.

Гороскоп по 5 августа.

Еще один совет от гороскопа на период по 5 августа – заниматься творческими проектами, посещать мероприятия, выставки, концерты.

«Это поможет вам зарядиться положительной энергией», - говорит пани Наталья.

Также, согласно астрологическому прогнозу, в этот период следует участвовать в общественной жизни, знакомиться с новыми людьми, встречаться с друзьями.

«Это поможет вам почувствовать себя частью сообщества», – объяснила астролог и эксперт по гороскопам.

В период до 5 августа необходимо также контролировать затраты, избегая импульсивных покупок и планируя финансовые затраты заранее. Лучшее решение – инвестировать в вещи, приносящие радость и удовольствие.

Кроме того, в период по 5 августа эксперт по гороскопам советует представителям знаков Зодиака поработать над самооценкой, заниматься саморазвитием.

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