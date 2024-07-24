Згідно з відкритими даними, перевірки податкової цього року слід очікувати 2450 компаніям і 915 ФОПам.

Державна податкова служба (ДПС) України планує провести понад 3,3 тисячі перевірок компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОП) у 2024 році. За відкритими даними, очікується, що цього року будуть перевірені 2450 компаній і 915 ФОПів. Найбільше уваги ДПС зосередять на перевірках бізнесу у столиці.

Про це свідчить моніторинг "Опендатабот". Зазначається, що у червні до списку додалися ще 42 бізнеси, які перевірять вже у другому півріччі.

Найбільша кількість перевірок у розмірі 26% від усіх запланованих буде проведена у Києві. Дніпропетровська та Львівська області також серед лідерів за обсягом перевірок з відповідною часткою 8,1% та 6,9%. Найменший інтерес ДПС виявлено до Херсонської області, де планується перевірити лише 2 компанії.

Серед нових найбільших платників податків, які привернули увагу ДПС, зазначено державний Сенс Банк з доходом у 12,9 млрд грн. Також до списку додано ТОВ "Агропроінвест 08" з майже 2 млрд грн виручки та ТОВ "Алма Он" з 1,6 млрд грн.

Ці компанії діють у сфері харчової промисловості та оптової торгівлі. У списку десяти компаній з найбільшим виручком, які буде перевіряти ДПС, останнє місце займає ТОВ "Трейдинг продакт компані" з виручкою 326 млн грн, яке також спеціалізується на оптовій торгівлі.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року в Україні закрилося на 54% більше фізичних осіб-підприємців (ФОП) та на 15% більше компаній порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте кількість нових бізнесів значно перевищує кількість закритих.

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