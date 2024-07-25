Киянин накопичив борг у розмірі 43 473 гривень, що складається із двох частин, за що тепер має сплатити штраф.

Дарницький районний суд у Києві виніс рішення, згідно з яким киянин зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 11,3 тисяч гривень за накопичений борг за комунальні послуги. Крім цього, він повинен погасити сам борг у сумі 43,4 тисяч гривень.

Судове рішення ухвалено у справі № 753/1966/24. Компанія "Євро-Реконструкція" подала позов на стягнення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги з урахуванням індексу інфляції та нарахування 3% річних на суму заборгованості.

Киянин накопичив борг у розмірі 43 473 гривень, який складається з двох частин: 14 782 гривень 94 копійки за послуги постачання гарячої води за період з серпня 2017 року та 28 690 гривень 52 копійки за теплопостачання з централізованого опалення за період з січня 2016 року.

Компанія вимагає стягнути 8916 гривень 44 копійки як індекс інфляції та 2464 гривень 11 копійок (3% річних) на суму заборгованості, що складає усього 54 854 гривні 1 копійку.

У рішенні суду зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Євро-Реконструкція" має стягнути на свою користь наступні суми: 14 782 гривні 94 копійки за послуги постачання гарячої води, 28 690 гривень 52 копійки за послуги централізованого опалення, 8916 гривень 44 копійки як індекс інфляції, 2464 гривні 11 копійок як 3% річних на суму заборгованості, і 3028 гривень за судовий збір. Всього сума стягування складає 57 882 гривні.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям хочуть посилити покарання за ігнорування "швидких" і пожежників.

Як повідомляла Politeka, на деяких ринках чи магазинах можна отримати штраф.

Також писала Politeka, українцям "світять" штрафи за спалювання трави та вогонь у лісі.