Посівний календар на серпень 2024 допоможе спланувати роботи на ділянці таким чином, щоб для розвитку рослин були забезпечені оптимальні умови.

Посівним календарем 2024 користуютсья як досвідчені господарі і власники великих ділянок, так і ті, хто тільки починає вирощувати зелень, овочі та інші рослини.

Посівний календар на серпень 2024 враховує особливості місяця та влив його фаз на зростання рослин. Звісно, він не є головною запорукою гарного врожає, але може стати помічним. Наприклад, підказати сприятливі дні у серпні 2024 для робіт на ділянці або вказати на дати, в які краще відмовитись від серйозних справ.

Посівний календар на серпень 2024.

Отже, згідно з посівним календарем «Агрологістики», на початок серпня 2024, можна планувати наступні справи. Наприклад, посіяти редиску. Найкращі для цього дати 1-10 серпня.

Фахівці нагадують, що редиска дозріває швидко, тому її можна сіяти кілька разів протягом сезону, а не тільки навесні.

Також з 1 по 10 серпня можна посіяти салат.

«Салат потребує достатньо вологи і прохолодних умов. Сіяти краще у вечірні години або в прохолодні дні», - нагадують експерти.

Посівний календар на серпень 2024.

Щоб отримати гарний врожай салату, краще обрати сорти крес-салат, ампельний салат та пізні сорти, які можна збирати у вересні. Ґрунт повинен бути добре дренованим та з достатньою кількістю добрива. Також необхідно пам’ятати, що до гіркоти салату призводить недостатня кількість вологи.

Шпинат – ще одна рослина, яку можна посіяти у серпні 2024.

Звісно, у серпні можна також посіяти кріп, петрушку, руколу, кінзу, зелену цибулю.

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