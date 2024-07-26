До вашої уваги пропонується гороскоп по одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 26 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро на одній карті для всіх знаків зодіаку на 26 липня вже тут.

Сонце проводить тиждень на знак зодіаку Лев.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 26 липня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклей

Овен, ви настільки цілеспрямована особистість, що коли ви на щось націлилися, вам важко зупинитися, поки бажане нарешті не стане вашим.

Але ви спалюєте свічку з обох кінців, гніт починає коротшати, і, незважаючи на те, що ви такі близькі, ви втрачаєте імпульс.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Двійка Мечів

Телецю, останнім часом у тебе багато думок. Здається, у тебе дуже багато варіантів, і хоча право вибору — це добре, воно може бути дуже заплутаним і навіть незручним на багатьох інших рівнях.

Ви не любите помилятися, тому намагаєтесь ретельно зважити всі варіанти, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

Насправді немає способу дізнатися, чи вам сподобається те, що ви оберете, поки ви в цьому не опинитеся. Тому, незважаючи на всі ваші зусилля врахувати кожен кут, вам, можливо, доведеться швидко вибрати те, що здається правильним, а потім підправити пізніше.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Сонце

Ситуації такі, якими вони є, а потім настає кінцевий результат, незважаючи на те, що ви відчуваєте з цього приводу. Ну, ви чогось навчилися, і це робить поганий досвід вартим всього болю, який ви зазнали.

Вам потрібно дивитися на світлий бік, Близнюки. Ви використовуєте все, що тільки-но пережили, і якщо хтось і може використати історію життя з користю, то це ви.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Трійка Пентаклею, перевернута

Рак, вам слід перестати тікати від своїх проблем і почати зустрічати їх віч-на-віч.

Ніхто не любить відчувати незручності або зіштовхуватися зі своїми страхами, коли вони виникають. Це одна з найскладніших речей у житті, але тут ви уникаєте життя просто тому, що не хочете мати справу з конфронтацією.

Але це те, що вам потрібно зробити. І коли ви відчуєте страх, нагадайте собі, що ви не самотні.

Причина, через яку у вашому житті відбуваються різні речі, полягає в тому, що Всесвіт допомагає вам подолати їх і стати сильнішими, ніж будь-коли.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута

Лев, у житті так багато тиску, який намагається сказати тобі, яким ти маєш бути.

Засоби масової інформації, ваші друзі, колеги і навіть ваші батьки можуть змусити вас відчути, що ви повинні відповідати їхнім стандартам, але як щодо ваших власних?

Ви повинні бути вірні собі, і якщо ви продовжите намагатися жити так, як думають інші, одного разу ви прокинетеся з почуттям агресії через те, що витратили так багато часу на те, щоб догодити решті, крім себе.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклею, перевернута

Вас відвернули, і тепер, коли ви починаєте розуміти, що одна з причин, через яку ви не там, де хочете бути, полягає у вас самих, ви можете щось із цим зробити.

Почніть із внесення деяких вкрай необхідних змін у спосіб життя. Вибирайте здорову їжу та багато спіть. Уникайте токсичних людей, і коли ви маєте можливість, розважайтеся.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Сила, перевернута

Ви починаєте відчувати себе переможеним, Терези. Енергія зникла.

Вітер більше не дме у ваші вітрила, і хоча це почуття втрати вганяє вас у зневіру, якась маленька частина вас все ще вірить у чудеса і в те, що життя має кумедну здатність повертатися назад.

Незважаючи на всю темряву, яку ви відчуваєте, ви тримаєтеся за це, і це допомагає вам побачити світло в кінці цього тьмяного тунелю.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Пентаклей, перевернута

Нехай впевненість у собі веде вас. Коли ви почуваєтеся комфортно у своїй шкірі, ви можете йти по життю, не боячись віддавати себе глибоко та безкорисливо.

Ви можете бути щедрим, не переймаючись тим, що вам не вистачить. Ви можете бути добрим, не переймаючись тим, що хтось скористається вами. Ви можете бути собою.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Поміркованість, перевернута

Коли ви незадоволені тим, де ви зараз знаходитесь, вам вирішувати, чи рухатися. Вам не потрібно йти на компроміс або чіплятися за ситуації, які вас більше не влаштовують.

Якоїсь миті вони це зробили, але тепер ви їх переросли. І те, що ви відчуваєте зараз, каже вам, що вам потрібно вирватися з цієї оболонки та дозволити собі розширитися, звільнити простір і отримати більше місця для всього, чим ви маєте бути і ким стати.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Королева Жезлів

Ви можете фальшиво посміхатися на обличчі, але в глибині душі хіба ви не пишаєтесь собою? Ви повинні пишатися. Подивіться, як далеко ви просунулися. Подивіться всі свої успіхи, як великі, і маленькі.

Ви можете прийняти свої добрі сторони і негативні риси, не відчуваючи себе там, де вам потрібно бути. Святкуйте своє життя та дивіться на все, чого ви досягли.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Верховна Жриця

У глибині душі ви знаєте, що відбувається і що означає те чи інше, тому коли ви бачите, що хтось готується зробити щось шкідливе, найкраще сказати йому про це.

Спочатку вони можуть не сприйняти вашу мудрість, але ви знаєте, що коли ви несете знання у своєму серці, найкраще очистити енергію.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Вірте, що всього достатньо. Можливо, вам здається, що вам доведеться міцно триматися за те, що у вас є через занепокоєння. Але, Риби, завжди буде те, що вам потрібне.

Не потрібно турбуватися про те, що ви залишитеся без чогось або що ви зазнаєте невдачі. Всесвіт завжди знаходить вихід.

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