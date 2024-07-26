У Україні заборонено залишати тварину у закритому салоні автомобіля без нагляду людини в умовах занадто високої чи занадто низької температури. За порушення призначають штрафи. Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Згідно з українським законодавством, заборонено залишати тварину у закритому салоні автомобіля без нагляду людини при таких температурних умовах:

більше 20 градусів Цельсія вище нуля;

менше 5 градусів Цельсія.

За порушення цього правила передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3 400 до 5 100 гривень, а також можлива конфіскація тварини, якщо її перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров'я.

Буліменко пояснив, що якщо людина помітила тварину, що залишилася закритою в автомобілі, вона повинна:

спробувати зв'язатися з власником авто;

за можливості, зачекати на прибуття власника (протягом розумного строку);

викликати поліцію для припинення випадків жорстокого поводження з твариною (правопорушення) та притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законом.

Згідно з висновками юриста, випадкове розбиття вікна чужого автомобіля, навіть у намаганні врятувати зачинену в ньому тварину, може призвести до вимоги відшкодування завданої майнової шкоди з боку власника авто.

Для зменшення обсягу компенсації необхідно довести, що збитки або їх збільшенню сприяла груба необережність потерпілого, наприклад, в порушенні законодавчих вимог з утримання домашніх тварин.

Джерело: РБК.

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