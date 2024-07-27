До вашої уваги пропонується гороскоп по одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 27 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 27 липня, що принесе цей день вашому знаку зодіаку?

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Гороскоп Таро на одну карту за знаком зодіаку на 27 липня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Туз Пентакль

Починати важко, Овен, але ти так хочеш отримати роботу своєї мрії, що ти її отримаєш.

Це тільки початок, і вам доведеться докласти вдвічі більше зусиль, ніж зазвичай, тому що початок будь-якої справи завжди потребує більше зусиль.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Зірка, перевернута

Прямо зараз вам важко повірити у щось — будь-що.

Ви все ще поранені і розчаровані тим, що, як ви відчуваєте, подарувало вам життя, і ви не готові просто добровільно віддати своє життя найвищій силі. Навіть якщо це темна ніч вашої душі, все стане краще незабаром.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута

Нарешті, ви досягли точки, де відчуваєте, що не хочете матеріальних речей, які завжди бажали. Вас цікавить те, що не можна купити за гроші.

Кохання, здоров'я та дружби, яка триває. Ви не просите багато чого, крім щастя та безпеки.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута

Нарешті, суперечки і весь гнів пішли. Ви ніколи не думали, що ви двоє знову почнете сходитися у поглядах, але ви обходитеся без особливих проблем.

Драма нарешті починає відходити на другий план, і для вас і вашої коханої людини починається новий день.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Паж Мечів

Завжди приємно отримувати добрі новини.

Хтось хоче вам сказати щось важливе. Ви чекали деякий час, щоб отримати новини, і тепер через джерело, від якого ви не очікували почути, ви отримуєте звістку про те, на що ви чекали.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Світ

У тебе все життя попереду. Є можливості, які ти можеш використати, щоб виявити свою долю в житті, незалежно від того, наскільки нікчемним ти почуваєшся зараз.

Ваші мрії можуть справдитися, Діво. Просто не здавайтеся, коли ви такі близькі до того, щоб все у вас вийшло.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Король Жезлов

Якщо ви хочете, щоб щось сталося, ви маєте бути тим, хто це ініціює. Ви не можете очікувати на диво, пасивно сидячи і чекаючи, коли воно станеться для вас.

Ви молитеся, а потім ви йдете. Єдиний спосіб, яким це спрацює, це якщо ви поспішатимете.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернута

Ви стомилися, і це зрозуміло. Єдине, з чим ви можете зараз зіткнутися, це підтримка високого рівня витривалості протягом усього тижня.

Скорпіоне, ти не завжди знаєш, де знайдеш час і сили, але якщо ти зосередишся на цьому, ти зможеш досягти чого завгодно.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута

Ви заганяєте свої почуття всередину, і це заважає жити так, як ви хочете.

Ви намагаєтеся висловити себе, не створюючи труднощів, але коли ви розумієте, що щось важливе і вимагає висловлювання, ви робите це першим.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернута

Ви можете натиснути на справу або дати спокій, щоб побачити, де знаходиться точка розриву. Ви можете бути здивовані, виявивши, що це не зайняло багато часу. Важливо знати, хто ваші вороги, Козеріг, тому іноді ви натискатимете на їхні кнопки.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Тебе люблять та люблять, і це має значення. Люди підтримують тебе і надають тобі багато сміливості. Ти змусив інших пишатися тобою, а твоя наполеглива праця та рішучість мотивують усіх.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Імператор

Ви хочете боротися з долею, навіть якщо у житті немає жодних гарантій.

Ви просто втомилися від воєн та відчуття, що вам нічого показати. Скоро, Риби, ви залишите це позаду, і ваша віра знову буде відновлена.

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