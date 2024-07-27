Може бути, ми не розуміємо, що ніхто не ідеальний і у всіх є свої недоліки, просто несамовито, коли ми розуміємо це занадто пізно.

Отже, щоб уникнути розчарування та душевних страждань через зламану довіру, читайте далі, щоб дізнатися, які знаки зодіаку , як правило, менш надійні у різних аспектах свого життя.

1. Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельцю не можна довіряти в тому, що він завжди прийде до компромісу чи розумітиме ваші потреби. Вона дійсно хоче бути поруч із вами, але вона також знає, що важливо ставити себе на перше місце.

Якщо для вас це дійсно важливо, Телець надійний і буде відданий вам і всьому, що вам потрібно.

Але Телець також сильний і рішучий, так що не зловживайте нею та її довірою. Інакше вона ніколи більше не піде з вами на компроміс.

2. Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки ласкаві та ніжні, так що, очевидно, ви захочете вилити їй душу. Вона також від природи цікава, тому не зупинить вас, як тільки ви почнете виливати душу, але ця цікавість йде пліч-о-пліч з її любов'ю бути в курсі подій.

Вона — КОРОЛЬОВА пліток. Так що будьте обережні, Близнюкам не завжди можна довіряти зберігати секрети лише для вас двох. (Вибачте).

3. Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Терезам не можна довіряти, вони говорять усю правду. Вона буде брехати відкрито, щоб уникнути конфронтації. Ось. Я сказала це, і це правда.

Вона буде брехати, щоб пощадити чиїсь почуття, щоб уникнути ще більшого конфлікту, і іноді це означає не казати всієї правди. Чи робить це її поганою? Залежить від того, хто ви.

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