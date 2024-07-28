У приміщеннях житлових будинків та на прибудинковій території з 22:00 вечора до 8:00 ранку чинне законодавство забороняє балаган під вікнами.

За порушення вимог законодавства про захист населення від шкідливого впливу шуму або правил дотримання тиші в населених пунктах та громадських місцях, українці можуть бути оштрафовані.

В приміщеннях житлових будинків та на прибудинковій території з 22:00 вечора до 8:00 ранку чинне законодавство забороняє:

Гучні співи та інші гучні звуки.

Використання звуковідтворювальної апаратури та інших джерел

побутового шуму.

Випуск піротехнічних засобів, запуск салютів або феєрверків.

За порушення цього правила, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), передбачена адміністративна відповідальність у таких формах:

попередження;

штраф у розмірі від 85 до 255 гривень (від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) для звичайних громадян;

штраф у розмірі від 255 до 510 гривень (від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) для посадових осіб та громадян, які є суб'єктами господарської діяльності.

Якщо правопорушення буде вчинено повторно впродовж року після того, як особу вже покарали адміністративним стягненням за такий самий порушення, розміри штрафів будуть наступними:

від 255 до 510 гривень (від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) для звичайних громадян;

від 850 до 2550 гривень (від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) для посадових осіб та громадян, які є суб'єктами господарської діяльності.

У обох випадках повторного порушення передбачена конфіскація звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів та інших предметів, що використовувалися для порушення тиші.

Джерело: РБК-Україна.

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