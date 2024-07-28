За порушення вимог законодавства про захист населення від шкідливого впливу шуму або правил дотримання тиші в населених пунктах та громадських місцях, українці можуть бути оштрафовані.

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В приміщеннях житлових будинків та на прибудинковій території з 22:00 вечора до 8:00 ранку чинне законодавство забороняє:

  • Гучні співи та інші гучні звуки.
  • Використання звуковідтворювальної апаратури та інших джерел
  • побутового шуму.
  • Випуск піротехнічних засобів, запуск салютів або феєрверків.

За порушення цього правила, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), передбачена адміністративна відповідальність у таких формах:

  • попередження;
  • штраф у розмірі від 85 до 255 гривень (від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) для звичайних громадян;
  • штраф у розмірі від 255 до 510 гривень (від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) для посадових осіб та громадян, які є суб'єктами господарської діяльності.

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Якщо правопорушення буде вчинено повторно впродовж року після того, як особу вже покарали адміністративним стягненням за такий самий порушення, розміри штрафів будуть наступними:

  • від 255 до 510 гривень (від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) для звичайних громадян;
  • від 850 до 2550 гривень (від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) для посадових осіб та громадян, які є суб'єктами господарської діяльності.

У обох випадках повторного порушення передбачена конфіскація звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів та інших предметів, що використовувалися для порушення тиші.

Джерело: РБК-Україна.

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