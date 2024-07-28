За порушення вимог законодавства про захист населення від шкідливого впливу шуму або правил дотримання тиші в населених пунктах та громадських місцях, українці можуть бути оштрафовані.
В приміщеннях житлових будинків та на прибудинковій території з 22:00 вечора до 8:00 ранку чинне законодавство забороняє:
- Гучні співи та інші гучні звуки.
- Використання звуковідтворювальної апаратури та інших джерел
- побутового шуму.
- Випуск піротехнічних засобів, запуск салютів або феєрверків.
За порушення цього правила, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), передбачена адміністративна відповідальність у таких формах:
- попередження;
- штраф у розмірі від 85 до 255 гривень (від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) для звичайних громадян;
- штраф у розмірі від 255 до 510 гривень (від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) для посадових осіб та громадян, які є суб'єктами господарської діяльності.
Якщо правопорушення буде вчинено повторно впродовж року після того, як особу вже покарали адміністративним стягненням за такий самий порушення, розміри штрафів будуть наступними:
- від 255 до 510 гривень (від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) для звичайних громадян;
- від 850 до 2550 гривень (від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) для посадових осіб та громадян, які є суб'єктами господарської діяльності.
У обох випадках повторного порушення передбачена конфіскація звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів та інших предметів, що використовувалися для порушення тиші.
Джерело: РБК-Україна.
Останні новини України:
Нагадаємо, українцям хочуть посилити покарання за ігнорування "швидких" і пожежників.
Як повідомляла Politeka, на деяких ринках чи магазинах можна отримати штраф.
Також писала Politeka, українцям "світять" штрафи за спалювання трави та вогонь у лісі.