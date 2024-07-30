До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 30 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро на одній карті для всіх знаків зодіаку на 30 липня вже тут.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 30 липня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Сімка Кубків

Ви шукали скрізь і всюди будь-яку можливість, яка б змусила вас відчути, що ви зірвали джекпот.

Вам ось-ось пощастить і ви отримаєте шанс всього життя. Овен, спочатку це може бути не ідеально для вас, але вам все одно варто спробувати. Дайте час.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Все стає на свої місця. Ти маєш дивовижні таланти і дари, Телець, і тепер хтось це помітить.

Не поспішайте говорити, що те, що ви робите, не працює. Спочатку треба було закласти основу, а потім усе поступово почало набирати обертів.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Путівник

Вам не сподобається це чути, але іноді вам потрібно провести якийсь час на самоті. Ви товариський метелик, який розквітає в компанії, але сьогодні виділіть трохи часу, щоб просто подумати.

Вам потрібно зробити це пріоритетом свого життя, Близнюки, щоб зосередитися на власних проблемах, цілях та мріях. Зробіть незручну роботу, сидячи зі своїми думками. Їм є що сказати.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сила

Коли ви відчуваєте, що більше не можете віддавати свій час, енергію чи ресурси, тоді вам потрібно сказати «ні».

Це не слабкість, а сила. Коли ви можете визнати, що досягли своєї межі і перебуваєте на межі вигоряння, тоді вам потрібно поставити на перше місце основні речі, і ваше здоров'я також повинно залишатися в цьому списку.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Двійка Жезлів

Ви намагаєтесь збалансувати відносини між будинком та роботою. Відбувається багато нового, і часом це може збивати з пантелику.

Але якщо ви триматимете свій погляд і фокусуватиметеся на чомусь прямо і по центру, це допоможе вам зрозуміти, коли одна частина вашого світу вимагає більше уваги, ніж інша.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Паж Кубків

Хтось думає і відчуває те, в чому в нього поки що немає сміливості зізнатися.

Ви можете почути через свою соціальну мережу, хто саме почувається певним чином через те, що ви сказали. Поясніть ситуацію, коли можете.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Закохані

Коли ви найбільше дбаєте про одну людину, з якою спілкуєтеся, ніж про інших, тоді ви розумієте, що знайшли того самого, з ким можна зробити «офіційні» стосунки.

Ви намагаєтеся розібратися у своєму особистому житті, і для вас дуже важливо відсторонитися від шуму, що оточує ваші стосунки.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Маг

Ти такий талановитий, тому все, що тобі зараз потрібно, це гранична зосередженість. Зонування дозволить тобі побачити те, що ти упускаєш, коли залишаєшся вдалині.

Залишайтеся на лінії, щоб почути те, що вам потрібно почути по роботі або з інших питань, які вас хвилюють.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Світ

Затримка може означати, що найближчим часом відбудуться зміни.

Часто все затихає перед тим, як у вашому житті станеться щось важливе, що змінить її в новому напрямку.

Будьте готові до того, що в цей затишок, коли вам здається, що навколо вас нічого не відбувається, зрештою ви будете дуже зайняті.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Вісімка Мечів

Хіба не дивно, як ви вважаєте, що знаєте когось, а потім ви раптово опиняєтеся в ситуації, коли відчуваєте, що взагалі не знаєте людини.

Розпалюється багато драми, і ви опинитеся в її центрі. Зараз саме час вибратися із ситуації або зробити вибір, що ви тримаєтеся до кінця.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Помірність

Іноді доводиться виявляти терпіння, але очікування може змусити вас думати набагато більше, ніж хотілося б.

Намагайтеся не хвилюватися. Коли ваша голова стосується подушки і думки чи ідеї починають маячити, пам'ятайте, що у вас немає жодної влади над іншими людьми, крім того, що вам дано.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Паж Пентаклей

Тримайте голову високо. Справи йдуть у гору, і ви так старанно трудилися, щоб довести їх до цього місця.

Тобі нема чого соромитися. Ти пройшов довгий шлях від власного дитинства. Тепер їм належить прокласти шлях у майбутнє.

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