Експерт зазначив, що за вживання нецензурної лексики в громадських місцях відповідальність передбачена статтею 173 Кодексу України.

За використання нецензурної лексики у громадських місцях в Україні можуть притягти до адміністративної відповідальності. Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Експерт зазначив, що за вживання нецензурної лексики в громадських місцях відповідальність передбачена статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Ця норма охоплює такі дії як дрібне хуліганство, включаючи нецензурну лайку у громадських місцях, образливе висловлювання в адресу громадян та інші подібні порушення, які можуть нарушувати громадський порядок та спокій громадян.

За такі дії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді:

штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51 до 119 гривень;

громадських робіт на строк від 40 до 60 годин;

виправних робіт на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку;

адміністративного арешту на строк до 15 діб.

"Випадки притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення дрібного хуліганства (зокрема, за нецензурну лайку в громадських місцях) зустрічаються доволі часто", - пояснив юрист.

Ухиленням особи від відбування адміністративного стягнення у формі суспільно корисних робіт, згідно зі статтею 183-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вважається:

Неявка порушника до місця виконання суспільно корисних робіт (підприємства, установи, організації) протягом двох днів з дати, визначеної у направленні уповноваженою посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, без поважних причин. Невиконання особою суспільно корисних робіт або відмова від такого виконання більше ніж двічі протягом місяця, без поважних причин, визначених підприємством, установою або організацією. Поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.

Джерело: РБК.

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