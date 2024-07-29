За використання нецензурної лексики у громадських місцях в Україні можуть притягти до адміністративної відповідальності. Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.
Експерт зазначив, що за вживання нецензурної лексики в громадських місцях відповідальність передбачена статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Ця норма охоплює такі дії як дрібне хуліганство, включаючи нецензурну лайку у громадських місцях, образливе висловлювання в адресу громадян та інші подібні порушення, які можуть нарушувати громадський порядок та спокій громадян.
За такі дії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді:
- штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51 до 119 гривень;
- громадських робіт на строк від 40 до 60 годин;
- виправних робіт на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку;
- адміністративного арешту на строк до 15 діб.
"Випадки притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення дрібного хуліганства (зокрема, за нецензурну лайку в громадських місцях) зустрічаються доволі часто", - пояснив юрист.
Ухиленням особи від відбування адміністративного стягнення у формі суспільно корисних робіт, згідно зі статтею 183-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вважається:
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Неявка порушника до місця виконання суспільно корисних робіт (підприємства, установи, організації) протягом двох днів з дати, визначеної у направленні уповноваженою посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, без поважних причин.
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Невиконання особою суспільно корисних робіт або відмова від такого виконання більше ніж двічі протягом місяця, без поважних причин, визначених підприємством, установою або організацією.
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Поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.
Джерело: РБК.
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