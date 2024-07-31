Стало відомо, в яких випадках можуть призначити штраф за "галасливий" ремонт і скільки доведеться заплатити.

Українське законодавство дозволяє проведення ремонтних робіт у квартирах, які супроводжуються шумом, проте лише у визначені дні та години. Інакше сусіди можуть подати скаргу на порушення "режиму тиші". Юрист Ігор Тетеря розповів про те, в яких випадках можуть призначити штраф за "шумний" ремонт і скільки доведеться заплатити.

Згідно з юридичними висновками, законодавство чітко встановлює, що на захищених об'єктах, включаючи квартири, заборонено проводити ремонтні роботи, які супроводжуються шумом:

у робочі дні з 21:00 до 8:00 годин ранку,

у святкові дні цілодобово,

у неробочі дні також цілодобово.

Експерт підкреслив необхідність повного дотримання цих вимог, щоб:

уникнути скарг і претензій від сусідів,

уникнути можливості виклику поліції сусідами,

уникнути ризику отримання штрафу як покарання.

Згідно з інформацією Тетері, перед початком будь-яких ремонтних робіт, навіть у дозволені дні та години, рекомендується повідомити про це сусідів.

"Бажано письмово - підготувати заздалегідь текст розписки (про те, що сусіди повідомлені, що ви будете робити ремонт у дозволені дні та години певного періоду) і попросити сусідів підписати такі розписки", - пояснив він.

У випадках, коли ремонт необхідно проводити у заборонені дні, таких як святкові та неробочі, варто отримати згоду на це від усіх сусідів прилеглих квартир.

Пересічним громадянам може загрожувати штраф у розмірах від 85 до 255 гривень, або від 255 до 510 гривень з конфіскацією "предметів порушення тиші" у разі повторного порушення протягом року.

У той же час посадовим особам або громадянам, які займаються підприємницькою діяльністю, загрожують більш високі штрафи: від 255 до 510 гривень за перше порушення, або від 850 до 2550 гривень з конфіскацією "предметів порушення тиші" у разі повторного порушення протягом року.

Джерело: РБК.

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