Щоденний гороскоп на 31 липня для всіх знаків Зодіаку нам слід шукати те, що здається хорошим, щоб знайти вихід.

Овен

21 березня – 19 квітня

Організація, до якої ви належите, може мати для вас сьогоднішнє завдання, але ваше серце може не бути до неї. Якщо ви не можете вирішити, що робити, вивчення того, кому потрібні гроші і чому може допомогти прояснити ситуацію. Ви можете стати відмінним збирачем коштів від імені своєї організації, якщо побачите потребу. Проте, хоч благодійність важлива, не забувайте убезпечити свої власні фінанси, перш ніж намагатись збирати гроші на інші цілі. Ваші колеги мають розуміти ваші пріоритети.

Телець

20 квітня-20 травня

Спільний тягар домашніх справ та тиск на роботі може спровокувати усвідомлення того, що ви не хочете мати справу ні з чим із цього прямо зараз. Спробуйте поглянути на вимоги до вашого часу більш критично, щоб зрозуміти, чи дійсно вони так термінові. Може виявитися, що ви маєте достатньо часу, щоб зробити перерву і зайнятися тим, що вам дійсно подобається! Коли ви повернетеся до своїх обов'язків, ви зможете впоратися навіть із найскладнішими завданнями зі свіжим розумом.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Розмова з іншими людьми про ваш погляд на життя може допомогти вам уточнити його деталі сьогодні. Хоча ваш загальний погляд може адекватно містити більшу частину досвіду, який ви отримали за цей час, ви можете бути здивовані якимось усвідомленням чи спогадом, на який ви не очікували. На щастя, не всі сюрпризи погані, і ви можете виявити, що в світі можна знайти більше безпеки і захисту, ніж ви думали. Перегляд ваших ідей для цього може бути приємним!

Рак

21 червня-22 липня

Можливо, у вас все добре у фінансовому плані, але недоліком може стати те, що тепер хтось інший захоче урізати. Якщо ви отримали запит, у якому не впевнені, не бійтеся попросити поради у більш поінформованої людини у вашій мережі. Незалежно від того, чи виявиться первісна провокація кращою чи гіршою, ніж здається, початок розмови з кимось, кому ви довіряєте, про грошові питання може попередити вас про щось ще, що вам важливо знати.

Лев

23 липня – 22 серпня

Близькі стосунки можуть бути для вас зараз такими, що розчаровують, тому що здається, що ви нічого не можете зробити правильно. Як не дивно, ті, з ким ви взаємодієте у своїй кар'єрі, можуть мати зовсім іншу думку про вас у даний момент, оскільки якимсь чином ви можете успішно самостверджуватись там. З'ясування того, чия думка про вас об'єктивно вірна, може не коштувати зусиль, але принаймні ви зможете перетворити позитивну увагу, яку ви зараз отримуєте на роботі, у фінансову перевагу.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Будь-яке таємне розчарування, яке назрівало через тяжкість ваших обов'язків, може нарешті вирватися назовні у спонтанному рішенні кинути все це і вирушити у спонтанне пригода. Хоча у вас може виникнути спокуса знайти когось іншого, на кого можна звалити провину за ваш звільнення з роботи, ви можете отримати більше задоволення, прийнявши, що час від часу вам потрібен вихідний. Венера благословляє ваш знак, і ви готові почуватися добре, так що просто прийміть задоволення від цього дня.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Друзі можуть намагатися поговорити з вами, але вам може бути не дуже подобається ця ідея. Хоча це абсолютно нормально, вам, ймовірно, буде краще чесно сказати їм про свою потребу у відпочинку, ніж дозволити їм турбуватися, що вони зробили щось, що образило вас. Як тільки ви візьмете на себе зобов'язання провести деякий час на самоті, ви зможете досягти дивовижних прозрінь про важкі теми, які вас обтяжували. Як Терези, ви знаєте, як важливо спілкуватися з іншими, але зараз саме час зміцнити свої відносини із самим собою.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Основні частини вашого життя можуть, здається, вибухнути одночасно: будинок, робота та близькі стосунки! Ви можете почуватися покинутим, нездатним знайти своє місце, оскільки основні гравці тягнуть вас у різні боки. Зв'язок із ширшою соціальною мережею може дати вам трохи спокою, усунувшись від безпосередньої драми. Якщо ви хочете відкрити, ці люди, які ще не так глибоко в цьому також можуть дати вам корисний погляд на ваші проблеми.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Навчання може бути захоплюючим для вас зараз, але ви, можливо, ще не готові обговорювати з людьми інформацію, яку ви отримуєте. Ви можете відчувати, що розчаровує інших, які хочуть негайних відповідей, але вам може бути легше практикувати новий навик фізично, ніж усно пояснювати, що ви робите, навіть собі. Довіртеся зростаючому інтелекту вашого тіла! Слова прийдуть, коли ви будете готові до них не раніше.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Хтось може підштовхувати вас ризикнути загальними грошима чи майном, але ви можете почуватися обережніше — особливо, якщо можливість може з'явитися звідки. Вам не потрібно ухвалювати рішення негайно, навіть якщо ви відчуваєте тиск, але вам може бути корисно прочитати про те, що пропонує інша людина. Ви завжди можете сказати «ні», але попереднє дослідження дозволить вам ухвалити обґрунтоване рішення. Крім того, ви можете дізнатися щось нове у справі!

Водолій

20 січня – 18 лютого

Ви можете відчувати себе незрозумілим у близьких відносинах, і проблема може полягати у спробі втиснути себе у шаблонний стиль відносин, який вам не підходить. Вихід за рамки норми може бути важким, але ви можете неодноразово натрапляти на метафоричну стіну, поки не зможете сформулювати, що вам насправді потрібно в інтимному житті або домашньому житті. Навіть якщо не всі можуть задовольнити ваші потреби, розуміння цього краще підготуватиме вас до пошуку тих, хто може.

Риби

19 лютого-20 березня

Дивовижні розмови можуть зміцнити чи побудувати стосунки для вас сьогодні. Хоча ви, можливо, планували досягти деякого прогресу у своєму списку справ, на вашому шляху можуть виникнути перешкоди, що дратують. Постарайтеся не прив'язуватися до певного результату і замість цього приймайте події дня такими, якими вони є, особливо якщо вони не такі, як ви очікували. У вас можуть бути деякі взаємодії, які вам потрібні навіть якщо ви можете не знати цього заздалегідь.

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