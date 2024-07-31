Нещодавно Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про підвищення податків на суму 140 мільярдів гривень.

В Міністерстві фінансів висловились про необхідність підвищення податків і перегляду військового збору в Україні. Ці зміни зачеплять певні категорії українських громадян. Такі деталі уточнив очільник Мінфіну Сергій Марченко.

Нещодавно Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про підвищення податків на суму 140 мільярдів гривень, яке включає новий рівень військового збору, акцизів та інших податкових заходів.

Очікується, що ставка військового збору з заробітної плати найманих працівників зросте кілька разів — з 1,5% до 5%. Крім того, військовий збір буде впроваджено для юридичних осіб (платників податку на прибуток та "спрощенців") за ставкою 1% від доходу від будь-якої діяльності.

За словами міністра, підвищення ставки військового збору з зарплат українців і розширення його на юридичних осіб та окремі операції фізичних осіб (від 5% до 30%) є справедливим кроком у час війни. Це рішення сприятиме подальшому фінансуванню Сил оборони.

Міністр пояснив, що наразі спостерігається ситуація, коли переважно державний сектор виплачує "білі" заробітні плати, з яких утримуються офіційні податки. У той же час частина активних громадян уникає сплати Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору та Єдиного соціального внеску (ЄСВ), використовуючи оптимізацію за допомогою мінімальних зарплат чи реєстрації як ФОПи.

"У нас з офіційно влаштованих 70% — це державний сектор, де не можна приховати свою заробітну плату, але від усіх працюючих в країні частка держсектору не є значною. Саме тому розширення бази оподаткування військовим збором — правильний крок, щоб кожен громадянин України, який працює, мав можливість зробити свій внесок у підтримку Збройних сил", — вважає Марченко.

У питанні військового збору уряд прив'язується до доходів українців, частину з яких муситимуть платити у вигляді податків.

Джерело: РБК.

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