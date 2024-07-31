Наступні знаки пережили безліч випробувань минулого року через входження Сатурна на знак Риб, яке показало їм, як бути відповідальнішими за свої дії і більш структурованими та методичними при виконанні обов'язків.

Однак мінлива енергія, що пронизує життя цих знаків Зодіаку , посилиться у серпні, оскільки ці знаки отримають складні аспекти від планет своєї модальності.

У серпні ці три знаки зодіаку зіткнуться з найбільшими випробуваннями та подолають їх.

1. Близнюки

Сатурн біля керма вашої карти - рецепт розчарування. Але з Марсом та Юпітером у вашому знаку це може виявитися цікавим періодом. Сатурн вже проінструктував вас про те, на що чекати, і тепер це буде потужним випробуванням, щоб побачити, як ви можете застосувати ці уроки за останній рік.

Ви маєте бачення того, куди ви хочете піти, але все може стати туманним, коли Марс і Юпітер отримують квадрат від Сатурна. Спосіб боротьби з цим буде зміна ваших планів і вивчення того, як адаптуватися до цього.

Як мінливий знак, ця концепція буде легкою, але застосування може бути складним. Ви легко адаптуєтеся до потоку навколишнього середовища, але швидкість, з якою Сатурн хоче, щоб ви рухалися, може суперечити вашим інтересам.

2. Стрілець

Відносини зараз будуть розчаровувати, оскільки ви щосили намагаєтеся зрозуміти друзів і романтичних партнерів, оскільки Сатурн утворює квадрат з Марсом і Юпітером у вашому будинку партнерств. Оскільки Тау-квадрат просуває мінливі розміщення вперед, ви можете побачити, що хочете більше сперечатися.

Ось де вам потрібно зробити кілька кроків назад і плисти за течією. Сатурн змусить вас більше зосередитися на тому, як ви можете бути вчителем для інших, і, щоб досягти цього, вам доведеться зараз більше бути посередником, оскільки Юпітер у Близнюках дає вам план уроку.

Згадайте, як Сатурн забезпечував вас інструментами, необхідними для розширення і становлення переважно вчителем, яким ви мали бути, коли він був у вашому знаку.

3. Риби

У вас є перевага і ви можете утримувати владу, тому що ви вже сприйнятливі до уроків від Сатурна, і тепер ви кинуті на ще одне випробування. Мета зараз для вас - підтримувати свій темп, не відставати і опановувати те, що ви знаєте. Можливості, представлені в цей період, можуть дозволити вам піднятися ще вище та отримати трохи оптимізму.

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