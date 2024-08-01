До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 1 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 1 серпня, на нас чекає потужний день, і все складається добре для кожного знака зодіаку.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 1 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вежа

З вами станеться щось несподіване, і у вас виникне відчуття, ніби у ваш день вставили ціпок для розвороту.

Не турбуйтеся тільки тому, що щось пішло не так, як ви планували. Ви можете бути дуже кмітливими і придумати, як повернути свій графік туди, де він вам потрібен.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Смерть

Пам'ятайте, що кожного разу, коли настає кінець, за рогом обов'язково слідує і початок.

Це відмінний сигнал, що вам потрібно завершити у вашому житті. Отже, завершіть всі вільні кінці в областях, які, як ви знаєте, підходять до завершення. І коли все закінчиться, не озирайтесь назад.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Повішений

Ви набагато випереджаєте події, і не дивно, що ви не любите чекати.

У цей час ви, можливо, задаєтеся питанням, коли всі інші почнуть наздоганяти вас за рівнем.

Вони можуть і не бути і це нормально для людей бути там, де вони є. Поки що ви отримуєте те, що хочете від свого життя, але не за рахунок інших.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Ієрофант

Ви дотримуєтеся правил, але це може не спрацювати для всіх інших. Постарайтеся не бути воротарем для інших.

Пам'ятайте, що єдина людина, за яку ви дійсно можете нести відповідальність, — це ви самі.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Колісниця

Ви можете повернути назад або продовжити рух уперед і дістатися туди, куди хочете.

Хоча може здатися, що майбутнє так далеко, і набагато простіше просто перевести в готівку свої збитки, те, чого ви хочете, набагато ближче, ніж ви думаєте.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Помірність

Постарайтеся відволіктися від речей, які ви не можете контролювати. Заповніть свій графік, і якщо потрібно виділити годину на обдумування, запишіть це.

Потім, коли все сказано і зроблено, призначте собі зустріч, щоб трохи розважитися. Можливо, день спа буде доречним.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Суд

Коли ви отримуєте карту Таро Суд, це означає, що вам потрібно використовувати свою голову і менше - своє серце. Просто не дивіться зверхньо на інших за те, що вони не виправдали ваших очікувань.

Ви можете бути корисні за межами рутини, якщо ви граєте правильно. Сьогодні діліться своїми ідеями замість критики, тому що той, кому потрібно почути ваш внесок, може бути більш відкритим для ваших слів, ніж ви думаєте.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Верховна Жриця

Ви надто багато разів віддавали свою силу, і тепер, коли ви розумієте, що це не приносить вам користі, настав час повернути її назад.

Не турбуйтеся про те, щоб запитувати дозволи. Натомість будьте собою. Люди почнуть помічати, що ви не той, ким були раніше.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Імператриця

Ви можете бачити речі чіткіше звідти, де ви знаходитесь, особливо своє майбутнє. Настав час поставити нову мету, яка кидатиме вам виклик, замість того, щоб дозволяти собі бути комфортним там, де ви знаходитесь прямо зараз. Прагніть до більшого, Стрілець. Ви досягнете цього.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Помірність

Не хвилюйтеся. Примушуйте речі відбуватися, думаючи про кінцевий результат. Терпіння окупиться вам.

Вам потрібно ретельно спланувати. Те, що ви робите зараз, допоможе вам уникнути порожньої витрати грошей, часу та ресурсів. Ви можете це зробити, Козеріг. Навіть якщо ви втомилися, ви знайдете у собі енергію.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Закохані

Кохання близько, але ви все ще не впевнені. Ви можете погодитись на менше, ніж хочете, або ризикнути. У будь-якому випадку вам потрібно бути задоволеним собою, тому важливо знати, з чим ви можете жити.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Путівник

Хоч би як вам хотілося бути на вулиці, корисно повернутися в зону комфорту.

Проведіть день, займаючись комфортними справами вдома, та зосередьтеся на тому, щоб повернути собі почуття миру та спокою. Це потрібно вашому духу, і ваше тіло буде вам вдячне за такий необхідний відпочинок.

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