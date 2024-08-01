Інформування населення про цю можливість буде здійснюватись місцевими військовими адміністраціями, тобто органами місцевого самоврядування.

Жителям деяких українських областей дозволили безкоштовно заготовляти дрова для побутових потреб. Раніше за це був передбачений штраф. Про це повідомили у пресслужбі Кабінету Міністрів.

Згідно з повідомленням пресслужби Кабінету Міністрів, відповідний указ було затверджено під час засідання уряду 30 липня. Рішення стосується жителів територій, які постраждали від воєнних дій, а саме:

Дніпропетровської області;

Кіровоградської області;

Донецької області;

Луганської області;

Запорізької області;

Херсонської області;

Миколаївської області;

Одеської області;

Харківської області.

"Під час виїзних засідань уряд узяв на контроль вирішення проблеми заготівлі деревини. Сьогодні затвердили постанову, завдяки якій мешканці прифронтових громад зможуть безкоштовно заготовляти дрова для домашніх потреб без шкоди для наших лісів", – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Мешканцям прифронтових населених пунктів дозволено збирати залишкову деревину, що залишається після вирубки лісу, для власних побутових потреб. Однією з умов для такої заготівлі є безпечне перебування на відповідних лісових ділянках.

Інформування населення про цю можливість буде здійснюватись місцевими військовими адміністраціями, тобто органами місцевого самоврядування. Дозвіл на самовільну дровозаготівлю буде діяти до кінця періоду воєнного стану і протягом наступних 6 місяців.

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