Підвищення податків в Україні не уникнути, оскільки до кінця 2024 року в державному бюджеті не вистачає 500 млрд гривень, у тому числі і на зарплату військовослужбовцям ЗСУ.

В Україні підвищать податки та збори й запровадять нові податки, зокрема військовий збір у 15% при першій реєстрації автомобілів, з 1 вересня 2024 року.

Згідно з висновками директора дилерської мережі Галини Шипулової, якщо законопроєкт №11416 буде ухвалений народними депутатами Верховної Ради, українські покупці нових автомобілів, особливо середнього класу, стануть стикатися з додатковими витратами при реєстрації.

Спочатку вони платять від 30 000 до 80 000 гривень податків і зборів, однак ця сума може зрости до 180-280 тисяч гривень. За словами Шипулової, це значно знизить попит на нові автомобілі серед українців, можливо втричі порівняно з поточними показниками, адже таку суму зможуть сплатити лише мажори.

Законопроєкт №11416, який розроблений Кабінетом Міністрів, націлено на збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок нових податків та зборів. Очікується, що ці заходи допоможуть зменшити дефіцит бюджету, який за оцінками міністра фінансів Сергія Марченка, наразі складає 500 мільярдів гривень.

У законопроєкті №11416 є дві важливі пропозиції, які безпосередньо торкнуться водіїв та автомобільного ринку. Перша із них передбачає введення військового збору у розмірі 15% при першій реєстрації як нових, так і вживаних автомобілів (євроблях). Друга пропозиція стосується введення авансового платежу податку на прибуток, пов'язаного з ємністю резервуарного парку автозаправних станцій (АЗС).

Багато українських дилерів вважають, що через введення військового збору в 15% при першій реєстрації автомобілів продажі нових машин в Україні знизяться на 30-50%, оскільки мало хто захоче платити додатково 200 000 грн за реєстрацію. Як наслідок, зниження продажів нових автомобілів призведе до зниження податкових надходжень від розмитнення та від продажу ТЗ.

Згідно з її висновками, якщо законопроєкт №11416 буде ухвалений народними депутатами Верховної Ради, українські покупці нових автомобілів, особливо середнього класу, стануть стикатися з додатковими витратами при реєстрації. Спочатку вони платять від 30 000 до 80 000 гривень податків і зборів, однак ця сума може зрости до 180-280 тисяч гривень. За словами Шипулової, це значно знизить попит на нові автомобілі серед українців, можливо втричі порівняно з поточними показниками.

Законопроєкт №11416, який розроблений Кабінетом Міністрів, націлено на збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок нових податків та зборів. Очікується, що ці заходи допоможуть зменшити дефіцит бюджету, який за оцінками міністра фінансів Сергія Марченка, наразі складає 500 мільярдів гривень.

У законопроєкті №11416 є дві важливі пропозиції, які безпосередньо торкнуться водіїв та автомобільного ринку. Перша із них передбачає введення військового збору у розмірі 15% при першій реєстрації як нових, так і вживаних автомобілів (євроблях). Друга пропозиція стосується введення авансового платежу податку на прибуток, пов'язаного з ємністю резервуарного парку автозаправних станцій (АЗС).

Багато українських дилерів вважають, що через введення військового збору в 15% при першій реєстрації автомобілів продажі нових машин в Україні знизяться на 30-50%, оскільки мало хто захоче платити додатково 200 000 грн за реєстрацію. Як наслідок, зниження продажів нових автомобілів призведе до зниження податкових надходжень від розмитнення та від продажу ТЗ.

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