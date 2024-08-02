У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури повдомили, що потрібно знати про перевірку адресів.

В Україні розпочали процес верифікації адрес з метою систематизації адресної інформації та створення єдиного достовірного джерела адресних даних. Ця ініціатива спрямована на надання кожному населеному пункту, вулиці, будівлі чи споруді унікального ідентифікатора та однозначної правильної назви. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Українцям пояснили, що дані з адресного реєстру мають велике значення для взаємодії між інформаційними системами. Ці дані допомагають зменшити кількість помилок і протидіяти шахрайству щодо прав власності на нерухомість.

"Органи місцевого самоврядування розпочали верифікацію адрес у Єдиному державному реєстрі адрес (ЄДРА). ... ЄДРА також сприятиме зменшенню можливості шахрайства щодо прав власності на нерухомість", – йдеться у повідомленні.

За інформацією з Мінінфраструктури, процес верифікації включає кілька етапів. Серед них:

Перевірка назв вулиць.

Додавання геометрії вулиць.

Внесення історичних та синонімічних назв вулиць.

Додавання документів, які підтверджують існування адрес.

Верифікація номерів будівель.

Подальші плани включають верифікацію приміщень.

На цей момент сформовано 24 команди "менторів", які складаються з 71 спеціаліста з обласних адміністрацій, районних державних адміністрацій та громад. Також було підготовлено 1360 фахівців, які отримали сертифікат про готовність до роботи та підтвердили свої навички.

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