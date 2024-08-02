Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 2 серпня, настав час почути власний голос.

До вашої уваги пропонується ворожіння на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 2 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 2 серпня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Вежа

Життя і так досить важке, Овен, і тобі не потрібно ускладнювати його собі ще більше. Останнім часом тобі довелося багато чого пережити, і ще один виклик може змусити тебе відчути, що ти падаєш за край.

Неважливо, скільки проблем ти можеш вирішити чи впоратися будь-якої миті, Овен, важливо те, який дух ти використовуєш, щоб застосувати себе до них, коли вони виникають. Намагайся зберігати позитивний настрій, коли можеш, а коли не можеш... візьми тайм-аут, доки не зробиш це.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Закохані

Телець, життя пропонує тобі два шляхи, і ось ти стоїш у центрі обох. Один шлях здається тобі широко відкритим, а інший, можливо, не такий вже й широкий.

Ви в глухому куті, і такі моменти мають значення. Хоча вам здається, що ви не знаєте, куди йти, в глибині душі ви знаєте. Слухайте своє серце, коли воно нагадує вам, у якому напрямку йти. Ідіть туди, куди веде ваша душа.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Путівник

Близнюки, навіть у вас бувають моменти, коли менше означає більше у сфері розмови. Якщо можете, зробіть перерву у соціальних мережах та вимкніть телефон.

Є так багато речей, які вимагають вашої уваги, але це не означає, що ви повинні витрачати на цей час. Сьогодні інвестуйте в себе та відключіться від шуму.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Імператриця

Рак, у світі, сповненому шуму, найголовніше, що потрібно усвідомити, це те, що життя і любов потребують спокійного роздуму, щоб зрозуміти, що підходить саме вам.

Навколо повно речей, які хочуть відволікти вас, і це позбавляє вас часу.

Щодня виділяйте час для себе, щоб ви могли залишатися на зв'язку зі своєю жіночою енергією. Саме там ваші дари постійно відроджуються.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Маг, перевернута

Ти такий талановитий Лев, але навіть маєш свої обмеження. Бувають моменти, коли потрібно просто дозволити іншим робити свою справу і не намагатися врятувати їх від себе.

Ви можете витрачати свої навички, час та ресурси, коли ви даєте людям, які цілком здатні розібратися зі своїми власними проблемами. Позбавте себе драми, перебуваючи там, де ви знаходитесь, на шляху чийогось зростання.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Повішений

Життя надто коротке, щоб чекати, поки інші не намагатимуться зателефонувати вам і підтвердити ваші плани.

Ви витрачаєте дорогоцінні роки, сидячи і чекаючи, коли ви могли б жити найкращим життям прямо зараз. Замість того, щоб відчувати, що ви не хотіли б робити щось самостійно, спробуйте. Ви можете виявити, що вам це зрештою подобається.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Кубків

Емоції можуть бути мінливими. Вам потрібно прийняти рішення, що ви не дозволите проблемі стати всім вашим життям.

Ви повинні бути настільки поглинені ситуацією, що ви навіть не можете бачити часом. Відкладіть це зараз, ви можете бути здивовані, що ситуації часто вирішуються самі по собі і насправді нічого не вимагають від вас.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Лицар Жезлов

Початок нових проектів часто може здатися початком битви, яка потребує подолання труднощів.

Кожен має з чогось починати. Тому, коли ви не впевнені в тому, як розвиватимуться ваші проекти, не вирішуйте, що цього не варто. Знайдіть того, хто може дати вам пораду чи допомогти.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Мечів

У вас було багато можливостей зробити те, що ви хотіли зробити, але натомість ви вирішили почекати, поки життя саме відчинить вам двері.

Вам потрібно піти та постукати туди, де ви хочете, щоб з'явилася можливість. У вас є ще час, так що йдіть.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Паж Кубків

Сьогодні ви глибоко зворушені емоціями інших людей, і це сигнал про те, що ваше власне серце починає відтавати.

Ви нарешті приходьте до місця, де ваші рани кохання більше не контролюють ваш вибір. Це час для вас, щоб дослідити, яке життя після розбитого серця.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Ієрофант

Ви можете багато чого навчитися у того, хто має досвід. Не дозволяйте віку стати фактором судження.

Навіть якщо ваші погляди не збігаються, вірте, що є області, в яких ви схожі і можете вчитися одне в одного.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Місяць

Не всім можна сліпо довіряти. Іноді потрібно дати людині можливість заслужити на це.

Коли ви зустрічаєте когось уперше і даєте йому відкритий доступ до свого життя, часто він не цінує вашої цінності. Тож краще не ризикувати, ніж потім шкодувати.

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