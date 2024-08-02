Гороскоп на 2 серпня для всіх знаків Зодіаку , емоції можуть досягти точки кипіння і підштовхнути нас до краю.

Овен

21 березня – 19 квітня

Відбувається струс вашого почуття стабільності і того, як ви повідомляєте про свої межі. Хоча останнім часом ви, можливо, насолоджувалися розширеними дружніми стосунками та спільнотою, зараз ви можете зіткнутися з деякими збоями. Будьте обережні, щоб не дозволити відволікаючим факторам завадити вашій повсякденній рутині та потреби у догляді за собою. Якщо спливають повідомлення та зобов'язання, які здаються руйнівними, подумайте, чи вони варті вашої уваги. Якщо так, вивчіть способи, якими ви можете інтегрувати їх у свої дні, а не вибивати вас із колії.

Телець

20 квітня-20 травня

Сьогодні ви можете бути трохи ніжними, Телець. Хоча ваше професійне життя, можливо, останнім часом зростало з можливостями або додатковими обов'язками, сьогодні вам нагадують, що потрібно бути вірним собі та своїм потребам у першу чергу, а не будь-якому зовнішньому зворотному зв'язку, який ви приймаєте. Це чудовий шанс інтегрувати зростання, яке ви зазнали цього року. Якщо є проекти або люди, до яких ви тягнетеся, переконайтеся, що вас бачать таким, яким ви є, і винагороджують за те, чого ви варті.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Старі чутливості, які ви вважали забутими, можуть повернутись до вас сьогодні. Можливо, у вашому будинку чи сімейному житті є деяка драма, проте те, що ви відчуваєте всередині, може бути викликане вашими власними думками та страхами, а не цими реальними перешкодами. Налаштуйтеся на свої почуття, щоб побачити, які з них обґрунтовані, а які просто відбивають старі та застарілі рани. У вас може бути більше сил, щоб впоратися із цим, ніж ви думаєте.

Рак

21 червня-22 липня

Цілком нормально покладатися на друзів та близьких, але сьогодні ви можете побачити межі навіть найсильніших мереж підтримки. Якщо виникають складні емоції, вірте, що ви можете впоратися з ними поодинці, коли це потрібно. Перевірте себе, чи відображають ваші почуття вашу поточну реальність, чи вони викликають старі драми, які ви переросли. Зцілення може статися, коли ви вирішите поміркувати над своїми почуттями, а не піддатися їм.

Лев

23 липня – 22 серпня

Сьогодні може виникнути деяка напруга між вашою життєвою метою та людьми, з якими ви поділяєте своє життя. Хоча ви можете відчувати замішання або нестабільність щодо ваших довгострокових планів та цілей, вам також доведеться реально оцінити, хто має бути частиною цих планів. Навколишні можуть мати чесний зворотний зв'язок та конструктивну критику. Ставтеся до спілкування з часткою скепсису, але зверніть увагу на те, чим з вами діляться і як ви можете рости далі.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Сьогодні ви можете виявити, що вас тягне до духовних пошуків і ваших довгострокових мрій, але ви також можете усвідомити, як вони суперечать вашим повсякденним обов'язкам. Хоча ви обдаровані підвищенням амбіцій та великою кількістю дій у вашому житті прямо зараз, вам, можливо, потрібно буде подбати про деяку неясність довкола ваших бажань. Зараз саме час організуватися навколо ваших особистих цілей, цінностей та влади та зробити тонкі зміни, які допоможуть вам реалізувати ваші довгострокові плани.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Події цього дня можуть вимагати від вас глибокого занурення, Терези. Зараз багато емоцій навколо тем зцілення та трансформації, ваших відносин із інтимністю та ваших ширших поглядів на життя. Питання зараз у тому, що потрібно зцілити, щоб ви могли повністю прийняти любов навколо вас і творчість всередині вас? Запитайте себе, що ви втратите відпустивши свої страхи. Незважаючи ні на що, ви маєте що придбати.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Відбувається перевірка реальності між вашим домашнім життям та вашою кар'єрою. Діє енергія, що обмежує, яка може змусити вас вибирати між цими двома сферами. У той же час ви можете відчути підвищену напругу між вами та тими, з ким ви ділите своє життя та мрії. Хоча сьогоднішній день може відчуватися як американські гірки, вас просять бути твердими у тому, що для вас найважливіше. Як тільки ви відновите ці межі, дозвольте всьому, що не підходить, відпасти.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Робота, яку вам доведеться зробити, щоб досягти своєї мрії, може стати сьогодні очевиднішою. Ви можете відчути, що застрягли у дрібницях завдань, справ та доручень, які не залишають часу на досягнення більшого. Приділіть хвилинку, щоб згадати, як кожна з цих дрібниць робить внесок у більше ціле. Як би ви не були схильні робити кроки сьогодні, перевірте відносини, які підтримували вас і продовжуватимуть підтримувати незалежно від ваших досягнень.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Ви не завжди можете діяти поодинці. Ви — робочий коня зодіаку, і ваша рішучість не має собі рівних. Тим не менш, у міру того, як можливості та ресурси навколо вас трансформуються, пам'ятайте про співпрацю, яку ви захочете залучити, щоб зберегти свій імпульс. Хоча ви повинні бути розбірливі в тому, хто має доступ до вашого серця і довіри, ви також повинні бути готові відкрити себе для великих можливостей для пошуку однодумців та роботи, яка вам близька.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Іноді нам потрібне нагадування про те, як далеко ми зайшли. Сьогодні можуть з'явитися ледь помітні натяки на ваше минуле, але хоча ці емоції можуть здатися складними, вони можуть бути тут, щоб спитати, чи готові ви рухатися далі. Ви знаходитесь у фазі колосального зростання та дорослішання, і сьогодні ви можете точно дізнатися, від чого ви віддаляєтеся. Оцініть, якого прогресу ви досягли за останній рік і похваліть себе.

Риби

19 лютого-20 березня

Ви поринули у тривалий процес відступу та відпускання, який міг викликати почуття збентеження чи втоми протягом останнього року. Сьогодні все це сягає апогею. Слова та дії людей можуть вас розчарувати, але скористайтеся моментом, щоб поміркувати про свої очікування. Чи не вимагаєте ви надто багато від інших? Чи не могли б ви чіткіше визначити, чого ви хочете і чого потребуєте від оточуючих вас людей? Можливо, є над чим попрацювати з обох боків ваших стосунків.

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