Гороскоп Таро на одну карту для всіх знаків зодіаку на 3 серпня із прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 3 серпня не варто занадто багато думати.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 3 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Суд

Не твоя черга, Овен. Іноді тобі доводиться передавати ключі комусь іншому, хоч і важко дозволити іншій людині бути головною.

Зараз вам належить скоригувати свій спосіб життя, долаючи деякі негаразди та труднощі, але хороша новина полягає в тому, що як тільки ви відпустите те, що намагаєтеся контролювати, на вашому шляху з'явиться щось нове та захоплююче.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Трійка Пентаклей, перевернута

Іноді потрібно просто бути практичнішим, навіть якщо вам хотілося б зайнятися чимось іншим.

Творчість – це здорово, якщо вона працює, але зараз прямий шлях – це шлях. Замість того, щоб намагатися винайти велосипед, дотримуйтесь того, що є іменник. Нині це може бути нудно, але результат каже сам за себе.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Світ

Життя замикається для вас, Близнюки. Зміни на роботі можуть призвести до того, що ви перейдете з посади чийогось помічника на більш керівну посаду.

Що дійсно дивно, так це те, що все, чого ви навчилися, перебуваючи в окопах, буде застосовне до вашої нової роботи. Ви також заслужили на повагу своїх колег, тому що ви були на їхньому місці.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута

Ви настільки заплуталися, що знайти дорогу назад у місце, де ви знали, чого хочете, нелегко.

Ви звертаєте увагу на все, що вам кажуть, і це живить ваші страхи. Стояти на власних ногах іноді може бути самотнім, але коли ви живете у своїй правді, це найбезпечніше місце у світі для вас.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Колісниця

Ви дійсно сила, з якою потрібно зважати, і коли ви зіткнетеся з вибором: піти чи залишитися, ви оберете вистояти. Зараз вас може ніхто не підтримати, але це не має значення. Важливо те, що ви вірите у себе.

Не відступай від свого шляху, Лев, бо правда в тому, що як тільки ти прибудеш до місця призначення, ти дуже пишатимешся собою.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Королева Мечів

Відкрийте своє серце та розум для любові. Ви розумієте, що коли ви підключені до джерела цього моменту, ви здатні робити дивовижні речі.

Де ви знаходитесь, не зовсім ясно, тому прислухайтеся до свого серця і читайте між рядками. Інтуїція допомагає вам розуміти, що говорять і роблять люди, і це знання дуже допомагає вам сьогодні.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Помірність

Нині ваші проблеми у стосунках змушують вас відчувати сильний стрес.

Занепокоєння про майбутнє і про те, чи буде ваш шлюб успішним, не приведе вас туди, куди хочете. Насправді це може мати протилежний ефект, коли ви проектуєте свій страх на все, що ви говорите і робите зі своїм партнером.

Намагайтеся підтримувати дух впевненості. Це не тільки привабливіше, а й допоможе вам не турбуватися про майбутнє, тому що ви емоційний контроль. І це рівновага, Терези, саме той тип, який вам зараз потрібен.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута

Коли хтось глибоко поранив вас, нормально відступити на місце, де ви почуваєтеся в безпеці. Це час для вас, щоб подбати про свою душу та подумати про те, що відбувається всередині вас.

Запитайте себе, що ця недавня ситуація змусила вас відчути. Кого ця проблема нагадує вам? У глибині душі ви знаєте, що це лише ситуація, що відображає рану, яка залишилася і зажила у вашій власній душі. Придивіться, Скорпіоне, щоб ви могли побачити це.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Закохані

Рішення про те, що ви хочете бути з кимось все життя, що залишилося, як величезне зобов'язання. Це не те рішення, яке ви повинні приймати легковажно, бо беруть у цьому участь і інші люди.

Навіть якщо вам здається, що вас звела всесвіт, дуже важливо, щоб ви пройшли через процес роздумів про те, що це насправді для вас означає.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Двійка Мечів, перевернута

Ніхто не переможе в цій суперечці, так що ви можете ухвалити рішення, засноване на фактах. Ви можете вирішити, що ви хотіли б бути тим чоловіком, який щедрий на цей раз.

Тут ви вирішуєте, що вірите в те, що Всесвіт працює у сфері достатку, і що б не трапилося, у вас буде те, що вам потрібно, навіть якщо спочатку здаватиметься, що хтось інший, хто помилявся, виграв битву .

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Правосуддя

Ви журитесь, усвідомлюючи, що хтось може насправді уникнути покарання за те, що зробив щось погане стосовно вас. Важко прийняти, що карма не завжди на вашому боці. Однак, чи збираєтеся ви триматися за гнів і образу і дозволяти цій людині керувати вами віддалено за допомогою ваших почуттів?

Ні. Хоча ви можете ніколи не пробачити іншу людину за те, що вона зробила, ви можете відмовитися від віри в те, що закриття прийде. Це не вирішить проблему і не зробить все кращим, але відмова може допомогти вам рухатися вперед, не опускаючись емоційно на дно через свій смуток.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Маг, перевернута

Кажуть, що час лікує всі рани, але ніхто ніколи не говорить про те, що важливо те, як ви проводите свій час. Ви повинні поважати свої потреби у зціленні.

Якщо ви просто продовжуєте заметати гнів під килим, він накопичується. Якось ви прийдете і вам все одно доведеться мати справу з купою емоцій, які ви вирішили ігнорувати.

Так що замість того, щоб тікати від болю, зустрінься з нею віч-на-віч. Момент істини вже тут для тебе, і він тут для того, щоб ти зцілився раз і назавжди.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у стосунках, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.