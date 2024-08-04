У Затоці Одеської області жінку вигнали з закладу через прохання обслуговування українською.

У ресторані Burger Z у Затоці Одеської області відмовилися обслуговувати жінку українською мовою і вигнали її з закладу. Потерпіла Валерія Яськів розповіла про це у Facebook. На подію вже відреагувала представниця мовного омбудсмена Ярослава Вітко Присяжнюк.

Після того як жінка запросила обслуговування українською мовою, працівник закладу відмовився обслуговувати її і виміг вийти з ресторану. Після цього вона зателефонувала до поліції, яка пізніше склала адміністративний протокол.

"Склалося враження, що поліція на боці російськомовного власника громадського закладу", — заявила вона.

Також жінка зазначила, що під час розмови з власником той агресивно захищав російську мову і виражав свою байдужість до законів щодо української мови, заявляючи, що йому "плювати на ваші закони". Валерія уточнила, що в закладі звучала російськомовна музика, а меню, написане вручну, теж було російською мовою.

Представниця мовного омбудсмена Ярослава Вітко Присяжнюк повідомила, що особисто обговорила ситуацію з потерпілою жінкою та правоохоронцями Одеської області. Після цього правоохоронці знову відвідали ресторан і зустрілися з власниками закладу.

Згідно зі скаргою Валерії, мовний омбудсмен Тарас Кремінь віддав наказ розпочати заходи державного контролю щодо дотримання мовного законодавства відповідно до дій власниці ресторану в Затоці.

Під час перевірки будуть прийняті всі необхідні заходи реагування, а також буде проведена додаткова інформаційно-роз'яснювальна робота з представниками сфери обслуговування Одеської області.

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