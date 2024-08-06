Наразі зловмисники перебувають під вартою – їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу фсб, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари рф по шести регіонах України. Подробиці інциденту повідомили у прес-службі СБУ.

Під час складної спецоперації одночасно затримано 9 російських агентів у містах Дніпро, Запоріжжя і Суми, а також в областях Донецькій, Одеській і Кіровоградській. Для збереження конспірації фігуранти діяли окремо, але кожен з них був зв'язаний з одним кадровим співробітником ФСБ. Особу цього співробітника вже встановила Служба безпеки. За інструкціями спецслужб рф агенти збирали координати для атак на Збройні сили та критичну інфраструктуру.

У складі ворожої групи були дві чиновниці: одна з них працює в Дніпровській міській раді, а інша очолює відділ у Южненській міськраді на Одещині.

Вони встановлювали місцезнаходження ППО і ключових електропідстанцій для налаштування російських обстрілів на території обох регіонів. Ще двоє агентів виконували розвідку щодо місць розташування укріпрайонів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру.

Їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців в Кураховому на Донеччині. Також серед російських агентів були двоє менеджерів і студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Ще одним зрадником виявився ексспівробітник розформованої міліції, який "звітував" окупантам про наслідки атаки рф на одну із гідроелектростанцій України.

За даними слідства, особи, які потрапили у поле зору ФСБ, були активними "коментаторами" на прокремлівських Телеграм-каналах. Після дистанційного вербування зрадники спілкувалися зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері.

Зараз зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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