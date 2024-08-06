В настоящее время злоумышленники находятся под стражей - им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, которая готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары России по шести регионам Украины. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе СБУ .

В ходе сложной спецоперации одновременно задержаны 9 российских агентов в городах Днепр, Запорожье и Сумы, а также в областях Донецкой, Одесской и Кировоградской. Для сохранения конспирации фигуранты действовали раздельно, но каждый из них был связан с одним кадровым сотрудником ФСБ. Личность этого сотрудника уже установила Служба безопасности. По инструкциям спецслужб России агенты собирали координаты для атак на Вооруженные силы и критическую инфраструктуру.

В составе вражеской группы были две чиновницы: одна из них работает в Днепровском городском совете, а другая возглавляет отдел в Южненском горсовете Одесской области.

Они устанавливали местонахождение ПВО и ключевых электроподстанций для настройки российских обстрелов на территории обоих регионов. Еще два агента выполняли разведку о местах расположения укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Временного Яра.

Их сообщник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников в Курахово Донецкой области. Также среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.

Еще одним предателем оказался экссотрудник расформированной милиции, который "отчитывался" оккупантам о последствиях атаки России на одну из гидроэлектростанций Украины.

По данным следствия, попавшие в поле зрения ФСБ лица были активными "комментаторами" на прокремлевских Телеграмм-каналах. После дистанционной вербовки предатели общались со своим российским куратором из-за анонимных чат-ботов в популярном мессенджере.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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