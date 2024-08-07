За словами постраждалої, вона не очікувала, що конфлікт продовжиться, але після того, як її переслідували, Тетяна сприйняла ці дії як можливу загрозу життю.

У Києві на парковці Епіцентру виник конфлікт між двома жінками через використання російської мови, який призвів до бійки і травмування кількох осіб. Одна з жінок, яка вважає себе постраждалою, звернулася до поліції. В даний час тривають слідчі дії. Її чоловік зазнав серйозних ушкоджень, а розслідуванню допомагає її син, який служить у війську.

27 липня Тетяна з чоловіком купували шпалери в Епіцентрі. Коли оголосили повітряну тривогу, покупців попросили покинути магазин і, за бажанням, спуститися в підземний паркінг. Тетяна і її чоловік вирішили йти в укриття, і для цього йшли проїжджою частиною дороги. Поруч з ними була жінка, яка, за словами Тетяни, дуже голосно кричала, заважаючи чути оголошення про тривогу, яке транслювалося через гучномовець.

"Молода дівчина продовжувала голосно і агресивно щось комусь кричати на російській мові. Я зробила їй зауваження, мовляв — не кричи, бо не чути, куди бігти, а ще в країні війна і цією мовою віддаються команди пускати ракети і вбивати українців, руйнувати міста. Моє зауваження викликало в неї бурю емоцій і почалася брудна лайка", — розповіла Тетяна.

За словами постраждалої, вона не очікувала, що конфлікт продовжиться, але після того, як її стали переслідувати, Тетяна сприйняла ці дії як можливу загрозу для життя.

"Вона не відставала. Я дала ляпаса цій вульгарній і злючій особі. Зав'язалася бійка і вона наносила мені удари, щоб вбити. Била кулаками по голові, обличчі, ногами в живіт і по ногах і руках з криками "я тебя, гадину бандеровскую, убью", — розповідає Тетяна.

Після цього до обох жінок підійшли їхні чоловіки. За словами Тетяни, її чоловік намагався врегулювати конфлікт. Натомість чоловік іншої жінки вдарив Тетяну кулаком в обличчя. Побили і чоловіка Тетяни. Пізніше у нього виявили тріщини в ребрі, забій голови, розбиту щелепу та множинні подряпини голови і всього тіла.

Ще на місці події жінка викликала сина військового, щоб допоміг розібратися у ситуації. Вони звернулися до поліції. Наразі тривають слідчі дії.

Джерело: Новини.LIVE

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