Штраф за порушення цієї заборони становить 196 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 3332 гривні.

В Києві та Київській області буде діяти заборона, починаючи з 5 серпня. Вона продовжиться до 20 вересня 2024 року. Про це повідомили ДЕІ Столичного округу. Відомо, що за порушення заборони доведеться виплатити штраф.

Йдеться про заборону ловити раків. Пов’язано це з линькою членистоногих: вони скидають панцир та стають особливо вразливими.

Заборона на вилов раків вводиться для збереження їхньої популяції та відновлення екосистеми водойм. У Державній екологічній інспекції підкреслюють, що вилов раків у період заборони є серйозним порушенням законодавства відповідно до частини 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

За порушення заборони на вилов раків передбачені як адміністративні штрафи, так і кримінальна відповідальність. Крім того, порушник зобов'язаний компенсувати завдані природі збитки.

Штраф за порушення цієї заборони становить 196 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 3332 гривні за кожного незаконно виловленого рака, незалежно від його розміру та ваги. У разі, якщо рак потрапив до вашого улову, необхідно негайно його випустити в природнє середовище у живому вигляді.

Нагадаємо, що заборона на рибалку запроваджується на той період, коли починається та закінчується нерест в Україні. Риболовля в цей період дозволяється тільки з берега та за межами нерестовищ.

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