Чоловік отримав нову повістку для відправлення на військову службу, але знову ухилився від мобілізації.

У Закарпатській області чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Це вже другий вирок у рамках статті 336 Кримінального кодексу України. Першого разу мешканець Закарпаття отримав умовний термін. Про це йдеться у вироку Іршавського райсуду Закарпатської області.

За інформацією суду, 6 липня 2023 року чоловіка засудили до 1 року умовного терміну за ухилення від мобілізації. У червні 2023 року він отримав нову повістку для відправлення на військову службу, але знову ухилився від мобілізації. На суді чоловік визнав свою провину та підтвердив версію слідства.

Зважаючи на особу підсудного, який вже мав кримінальне минуле і не зробив висновків з попереднього випадку, вчинивши правопорушення під час іспитового терміну, суд дійшов висновку, що без ізоляції від суспільства він не зможе бути виправлений чи перевихований.

Тому суд вважає за необхідне призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі відповідно до санкцій статті 336 Кримінального кодексу України. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років та 2 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що мобілізація в Україні продовжується. Згідно з законом про мобілізацію, не підлягають призову чоловіки з інвалідністю незалежно від групи. Але військовозобов'язані з інвалідністю ІІ і ІІІ груп мають повторно пройти ВЛК.

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