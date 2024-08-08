Верховна Рада України проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №11068. Після чого в Україні декриміналізують дрібні крадіжки та змінять покарання. Президент України Володимир Зеленький підписав закон про декриміналізацію дрібних крадіжок. Через це дрібних крадіжок може стати більше, адже тепер замість кримінальної відповідальності можна буде просто сплатити штраф.

Про це свідчить інформація у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Так, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11 396, який декриміналізує дрібні крадіжки на суму до 3 000 гривень, замінюючи кримінальну відповідальність на штрафи.

"Підписано № 11 068, яким декриміналізують дрібні крадіжки та змінять покарання. Оскільки наразі кримінальним діянням була крадіжка на 300 грн проєкт підвищує поріг до 3000 грн", — повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Ось розміри штрафів за дрібні крадіжки відповідно до нового законодавства:

За крадіжку на суму до 757 гривень: штраф від 850 до 1 700 гривень, громадські роботи від 20 до 30 годин або адміністративний арешт до 5 діб.

За крадіжку на суму від 758 до 3 028 гривень: штраф від 1 700 до 5 100 гривень, громадські роботи від 30 до 40 годин, виправні роботи до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт від 5 до 10 діб.

За повторну дрібну крадіжку: штраф від 8 500 до 17 000 гривень, громадські роботи від 40 до 60 годин, виправні роботи від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт від 10 до 15 діб.

Якщо особа тричі або більше разів протягом року піддається адміністративному стягненню за дрібне викрадення, її штраф становитиме від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на 15 діб.



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