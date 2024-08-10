В Україні вихідні будуть спекотними, але супроводжуватимуться грозовими дощами, з температурами від +14 до +31 градусів.

Вихідні в Україні принесуть спекотну, але дощову погоду. Згідно з прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, країну охоплять зливи з грозами, хоча спека не відступить.

Нічна температура опуститься до +14 градусів, а денна підніметься до +31 градус.

Погода в Україні в суботу, 10 серпня:

Західні області: Очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі. Нічна температура коливатиметься від +16 до +14 градусів, денна – від +24 до +26 градусів.

Очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі. Нічна температура коливатиметься від +16 до +14 градусів, денна – від +24 до +26 градусів. Північні області: Хмарно з короткочасними дощами і грозами, місцями можливі прояснення без опадів. Нічна температура від +17 до +15 градусів, денна – від +24 до +26 градусів.

Хмарно з короткочасними дощами і грозами, місцями можливі прояснення без опадів. Нічна температура від +17 до +15 градусів, денна – від +24 до +26 градусів. Центральні області: Пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нічна температура коливатиметься від +18 до +16 градусів, денна – від +26 до +28 градусів.

Південні області: Мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами. Нічна температура від +21 до +19 градусів, денна – від +29 до +31 градус.

Мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами. Нічна температура від +21 до +19 градусів, денна – від +29 до +31 градус. Східні області: Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Нічна температура від +18 до +16 градусів, денна – від +27 до +30 градусів.

Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Нічна температура від +18 до +16 градусів, денна – від +27 до +30 градусів. Крим: Мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами. Нічна температура – до +19 градусів, денна – від +29 до +31 градус.

Погода в Україні в неділю, 11 серпня: На всій території країни очікується суха і тепла погода з температурою від +24 до +31 градусів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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