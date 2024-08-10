В Украине выходные будут жаркими, но будут сопровождаться грозовыми дождями, с температурами от +14 до +31 градусов.

Выходные в Украине принесут жаркую, но дождливую погоду. Согласно прогнозам синоптиков Укргидрометцентра , страну охватят ливни с грозами, хотя жара не отступит.

Ночная температура опустится до +14 градусов, а дневная поднимется до +31 градуса.

Погода в Украине в субботу, 10 августа:

Западные области: ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Ночная температура будет колебаться от +16 до +14 градусов, дневная – от +24 до +26 градусов.

ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Ночная температура будет колебаться от +16 до +14 градусов, дневная – от +24 до +26 градусов. Северные области: Облачно с кратковременными дождями и грозами, местами возможны прояснения без осадков. Ночная температура от +17 до +15 градусов, дневная – от +24 до +26 градусов.

Облачно с кратковременными дождями и грозами, местами возможны прояснения без осадков. Ночная температура от +17 до +15 градусов, дневная – от +24 до +26 градусов. Центральные области: пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночная температура будет колебаться от +18 до +16 градусов, дневная от +26 до +28 градусов.

Южные области: Переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. Ночная температура от +21 до +19 градусов, дневная от +29 до +31 градус.

Переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. Ночная температура от +21 до +19 градусов, дневная от +29 до +31 градус. Восточные области: Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночная температура от +18 до +16 градусов, дневная – от +27 до +30 градусов.

Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночная температура от +18 до +16 градусов, дневная – от +27 до +30 градусов. Крым: Переменная облачность, кратковременные дожди. Ночная температура – ​​до +19 градусов, дневная – от +29 до +31 градуса.

Погода в Украине в воскресенье, 11 августа: По всей территории страны ожидается сухая и теплая погода с температурой от +24 до +31 градусов. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история